Hain girişimin izleri, ilk günkü haliyle korunuyor
15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı salon ile şehit olan koruması Mehmet Çetin'in odası gazetecilere açıldı.
15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı salon ile şehit olan koruması Mehmet Çetin'in odası gazetecilere açıldı. Hain darbe girişiminin izlerinin ilk günkü haliyle sergilendiği otelde sadece bir kanepede 18 mermi deliği gecede yaşanan dehşeti bir daha gözler önüne serdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri içinde FETÖ/PDY mensubu bir grubun 4 yıl önce 15 Temmuz günü darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu otelde tatili süresince çalışma ofisi olarak kullandığı ve koruması şehit Mehmet Çetin'in odası gazetecilere açıldı. O günden sonra otel yönetimi tarafından kapalı tutularak müşteriye verilmeyen 2 odada eşyalar o geceki haliyle muhafaza ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tatili süresince çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile koruması Mehmet Çetin'in odasına atılan el bombasının izleri ve kurşunların izleri halen o karanlık gecenin dehşetini muhafaza ediyor. Odaların paramparça olmuş camları da ibret vesikası olarak muhafaza ediliyor. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması Mehmet Çetin'in odasındaki bir koltukta 18 geri kalan yerlerde de 22 olmak üzere toplam 40 kurşun izi yer alıyor. El bombası izlerinin yanı sıra toplam 120 merminin isabet ettiği odalar o günkü haliyle korunmaya çalışılıyor. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:53 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Hain girişimin izleri, ilk günkü haliyle korunuyor - Son Dakika
Son Dakika 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:36 Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi 19:20 Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi 18:59 ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:39 Bakan Koca, vatandaşları kalabalığa girmemeleri konusunda uyardı: Hesap kitap yapın, riski zayıflatın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti