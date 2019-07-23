Son Dakika Haberleri: Hain patlamada hayatını kaybeden sürücünün kimliği belirlendi
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Hain patlamada hayatını kaybeden sürücünün kimliği belirlendi

2 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden sürücünün kimliği belirlendi.

Hain patlamada hayatını kaybeden sürücünün kimliği belirlendi, System.String[]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden sürücünün kimliği belirlendi.

Bugün Şemdinli ilçesi Zirvin Tepe Üs Bölgesi yoluna bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcı, sivil aracın geçişi sırasında infilak etti. Patlamada aracın sürücüsü İlhami Çelik hayatını kaybetti. Bekar olan Çelik'in cenazesi Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayı duyan yakınları ise hastaneye akın etti. - HAKKARİ
Şemdinli, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:54 Kaynak: İHA
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