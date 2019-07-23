Hain patlamada hayatını kaybeden sürücünün kimliği belirlendi
2 saat önce
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden sürücünün kimliği belirlendi.
Hakkari Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:54 Kaynak: İHA
'nin Şemdinli
ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden sürücünün kimliği belirlendi.
Bugün Şemdinli ilçesi Zirvin Tepe Üs Bölgesi yoluna bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcı, sivil aracın geçişi sırasında infilak etti. Patlamada aracın sürücüsü İlhami Çelik hayatını kaybetti. Bekar olan Çelik'in cenazesi Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayı duyan yakınları ise hastaneye akın etti. - HAKKARİ
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı Bartın'da terör örgütü DAEŞ operasyonu Hakkari'de askeri personeli almaya giden araçlara hain tuzak: 1 ölü, 1 yaralı Genç kadın ayrılmak istediği nişanlısı tarafından katledildi!