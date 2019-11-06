Hain plan deşifre oldu
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan terör örgütü PKK/YPG, Tel Tamir'de hristiyan halka bir saldırı gerçekleştirip suçu Türkiye'ye atmak istedikleri belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan terör örgütü PKK/ YPG, Tel Tamir'de hristiyan halka bir saldırı gerçekleştirip suçu Türkiye'ye atmak istedikleri belirlendi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan terör örgütü PKK/YPG, Tel Tamir'de hristiyan halka bir saldırı gerçekleştirip suçu Türkiye'ye atma arayışı içinde oldukları tespit edildi. Kalleşlikte sınır tanımayan terör örgütünün böylece hain planı deşifre oldu. - ANKARA
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