Son Dakika Haberleri: Hain plan deşifre oldu
Son Dakika 3. Sayfa Hain plan deşifre oldu

Hain plan deşifre oldu

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan terör örgütü PKK/YPG, Tel Tamir'de hristiyan halka bir saldırı gerçekleştirip suçu Türkiye'ye atmak istedikleri belirlendi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan terör örgütü PKK/ YPG, Tel Tamir'de hristiyan halka bir saldırı gerçekleştirip suçu Türkiye'ye atmak istedikleri belirlendi.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan terör örgütü PKK/YPG, Tel Tamir'de hristiyan halka bir saldırı gerçekleştirip suçu Türkiye'ye atma arayışı içinde oldukları tespit edildi. Kalleşlikte sınır tanımayan terör örgütünün böylece hain planı deşifre oldu. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
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