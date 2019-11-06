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Son Dakika Güncel Hain plan deşifre oldu

Hain plan deşifre oldu

8 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan terör örgütü PKK/YPG, Tel Tamir'de hristiyan halka bir saldırı gerçekleştirip suçu Türkiye'ye atmak istedikleri belirlendi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan terör örgütü PKK/ YPG, Tel Tamir'de hristiyan halka bir saldırı gerçekleştirip suçu Türkiye'ye atmak istedikleri belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan terör örgütü PKK/YPG, Tel Tamir'de hristiyan halka bir saldırı gerçekleştirip suçu Türkiye'ye atma arayışı içinde oldukları tespit edildi. Kalleşlikte sınır tanımayan terör örgütünün böylece hain planı deşifre oldu.

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:50 Kaynak: İHA
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