Hain plan deşifre oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan terör örgütü PKK/ YPG, Tel Tamir'de hristiyan halka bir saldırı gerçekleştirip suçu Türkiye'ye atmak istedikleri belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan terör örgütü PKK/YPG, Tel Tamir'de hristiyan halka bir saldırı gerçekleştirip suçu Türkiye'ye atma arayışı içinde oldukları tespit edildi. Kalleşlikte sınır tanımayan terör örgütünün böylece hain planı deşifre oldu.

(İHA)