Hain Saldırıya Billboard'lı Tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hain Saldırıya Billboard'lı Tepki - Son Dakika

Hain Saldırıya Billboard'lı Tepki

6 saat önce

İdlib'te Kandil Gecesi yapılan hain saldırının yankıları sürerken Oxijen Medya tarafından şehrin dört bir yanına terör örgütlerine milletçe tahammülümüzün kalmadığını gösteren, üzerinde "Sabrımız kalmadı" yazılı billboardlar asıldı.

Hain Saldırıya Billboard'lı Tepki, System.String[]

İdlib'te Kandil Gecesi yapılan hain saldırının yankıları sürerken Oxijen Medya tarafından şehrin dört bir yanına terör örgütlerine milletçe tahammülümüzün kalmadığını gösteren, üzerinde "Sabrımız kalmadı" yazılı billboardlar asıldı.


İdlib'te Regaib Kandili gecesi yaşanan hain saldırı sonucu hayatını kaybeden 33 kahraman Şehit Mehmetçiğimizin ardından Düzce'de birlik ve beraberlik çağrıları devam ediyor. Geçtiğimiz Perşembe günü İdlib'te Rejim güçleri tarafından yapılan hain saldırı sonucunda 33 askerimiz şehit oldu ve birçok askerimiz yaralandı. Bu hain saldırının ardından tüm yurttaşlardan birlik beraberlik mesajları yağarken, terör örgütü lehine de tahammülün kalmadığı mesajları veriliyor. Oxijen Medya tarafından şehrin 4 bir yanındaki reklam Billboardlarına üzerinde "Sabrımız Kalmadı" yazılı afişleri asıldı. Asılan billboardlar içinden geçtiğimiz bu zor dönemde birlik ve beraberlik içinde geçirmemiz ve teröre karşı kenetlenmemiz gerektiğini yeniden hatırlattı. - DÜZCE

Kandil Dağı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriyeli muhalifler Kefr Uveyd köyünü ele geçirdi
İdlib şehidimiz Nihat Kara'nın ağabeyi Suat Kara'dan duygulandıran konuşma Antalyaspor ve Fenerbahçe maçında duygu seli Rus haber ajansı Sputnik International'dan skandal haber! Hatay için "çalıntı bölge" dediler

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 23:22:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hain Saldırıya Billboard'lı Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]