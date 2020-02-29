Hain saldırıya tepkiler devam ediyor: Kahraman ordumuzun yanındayız - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerlerin acısı derinden sarstı. Hain saldırıya tepkisini Nişantaşı Üniversitesi de yayınladığı bir açıklama ile dile getirdi. Üniversite, "Dost görünen güçlerin açık veya üstü örtülü her türlü desteği ve müsamahası ile gerçekleşen bu menfur saldırıyı, söz konusu tarafların sözlerine ve taahhütlerine güvenilemeyeceğinin bir örneği olarak görüyoruz" açıklamasında bulundu.

"Nişantaşı Üniversitesi'nden TSK'ya tam destek" başlığı ile yapılan açıklama şöyle;

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde ilgili taraflarca yapılan anlaşmalar kapsamında icra ettiği ateşkes izleme görevi esnasında uğradığı saldırı neticesi şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Dost görünen güçlerin açık veya üstü örtülü her türlü desteği ve müsamahası ile gerçekleşen bu menfur saldırıyı, söz konusu tarafların sözlerine ve taahhütlerine güvenilemeyeceğinin bir örneği olarak görüyoruz. Türk Milleti'nin istikbali uğrunda şehit olan vatan evlatlarını bağrımıza basarken, evrensel ve ebedi doğrular uğrunda ilerleyen milletimizin geleceğinin daha aydınlık olacağını biliyoruz.

Böylesi üzücü bir durumda 83 milyonun tek yürek olması ve milletin acısını paylaşmasını dosta güven, düşmana korku veren bir duygu olarak hissediyoruz. Milli birlik ve beraberlik duygularının yurdun en ücra köşelerine kadar paylaşıldığı bu acı günlerde, yalnız ülkemizin milli menfaatleri değil, aynı zamanda mazlum insanların da haklı davası uğrunda nöbet tutan kahraman ordumuzun daima yanındayız.

Daha önce Bosna Hersek ve Ruanda gibi bölgelerde yaşanan ve toplu katliamlarla sonuçlanan benzer olayların tekrar etmemesi için Mehmetçiğimizin ortaya koyduğu cansiperane çabaları destekliyoruz.

İnsanların birincil hakkı olan yaşama hakkını koruma yolunda haklı olduğumuzu biliyoruz ve bu haklı davamızda yalnız da kalsak doğru yolda ilerlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Uluslararası kamuoyunun, daha önce yaşanan katliamlarda olduğu gibi İdlib konusunda da duyarsız ve yetersiz kalmasını, katliamlara destek olmakla bir gördüğümüzü ve kınadığımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz. Milletimizin başı sağ olsun."