Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hain terör örgütü, sivilleri ve çocukları hedef almaya devam ediyor. Şehit düşenler arasında 9 aylık bir yavrumuzun olması acılarımızı katladı." ifadelerini kullandı.

Akçakale ve Nusaybin'e düzenlenen terör saldırısına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Oktay, şunları kaydetti:

"Hain terör örgütü sivilleri ve çocukları hedef almaya devam ediyor. Şehit düşenler arasında 9 aylık bir yavrumuzun olması acılarımızı katladı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Teröre aman vermeyeceğiz, mücadelemizde kararlıyız."