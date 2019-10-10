Son Dakika Haberleri: "Hain terör örgütü sivilleri ve çocukları hedef almaya devam ediyor"
Son Dakika Politika 'Hain terör örgütü sivilleri ve çocukları hedef almaya devam ediyor'

"Hain terör örgütü sivilleri ve çocukları hedef almaya devam ediyor"

52 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hain terör örgütü, sivilleri ve çocukları hedef almaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hain terör örgütü, sivilleri ve çocukları hedef almaya devam ediyor. Şehit düşenler arasında 9 aylık bir yavrumuzun olması acılarımızı katladı." ifadelerini kullandı.

Akçakale ve Nusaybin'e düzenlenen terör saldırısına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Oktay, şunları kaydetti:

"Hain terör örgütü sivilleri ve çocukları hedef almaya devam ediyor. Şehit düşenler arasında 9 aylık bir yavrumuzun olması acılarımızı katladı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Teröre aman vermeyeceğiz, mücadelemizde kararlıyız."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:42 Kaynak: AA
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