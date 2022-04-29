Hainan'ın Tekne Şeklindeki Evleri Zengin Etnik Kültürün Hikayelerini Anlatıyor - Son Dakika

HAİKOU, 29 Nisan (Xinhua) -- Hainan adasındaki Chubao köyü benzersiz bir şeye sahip: hindistancevizi ağaçlarıyla çevrili tekne şeklinde onlarca sazdan kulübeye. Çin'in güneyindeki uçsuz bucaksız yemyeşil dağlarda gizlenmiş kulübeler, ahşap veya çamurdan yapılmış duvarları ve üçgen şeklindeki saz çatılarıyla ters çevrilmiş teknelere benziyor. Tekne şeklindeki bu evler, Chubao Köyü'ndeki yerel etnik Li halkı tarafından inşa edildi. Yerel Li halkı binlerce yıldır yağmur ormanlarındaki bu evlerde yaşıyor. Burada yaşayan köylü Wang Shiqi, "Nesiller boyu burada yaşadık" diyor. Son yıllarda, yerel halk yavaş yavaş modern yeni evlere taşınıyor. Ancak Li kültürüne tanıklık ettiğinden geleneksel konutlar da iyi bir şekilde korunmuş durumda. Yetkililer, Li kültürünün ayırt edici değerlerine daha fazla dikkat çekmek umuduyla evlerin Dünya Mirası Listesi'ne alınması için başvuruyor.

Çin'in güneyindeki Hainan Eyaletinde yer alan Wuzhishan Şehrinin Chubao Köyünde tekne şeklinde sazdan bir ev görülüyor, 16 Şubat 2022. (Fotoğraf: Liu Deng/Xinhua)

Son zamanlarda, Hainan tropikal yağmur ormanları ve Li etnik grubunun geleneksel yerleşimleri, Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmeye hak kazanma yolunda geçici listeye dahil edildi. Li halkı, uzun yıllar süren gelişimleri boyunca kendine özgü bir kültür geliştirdi. Li brokar, bambu dansı, yüz dövmeleri ve tekne şeklindeki evler Li halkının renkli kültüründen bazı örnekler. Efsaneye göre, Li halkının ataları teknelerle Hainan'a gelmiş. Geldiklerinde barınak yapmak için tekneleri ters çevirmişler. Onların torunları da evlerini atalarının anısına tekne şeklinde inşa etmiş. 1980'lerin sonlarında, Li halkından yaklaşık 800.000 kişi hala Hainan'da tekne şeklindeki konutlarda yaşıyordu. Ancak evler sazdan veya çamurdan yapıldığı için içinde yaşamak o kadar kolay değildi, bu da onları rüzgar ve yağmurun zararlarına karşı hassas hale getiriyordu. Wang Shiqi, "Yaz aylarında evler serin oluyordu, ancak kışın ısıran rüzgar çatlaklardan içeri sızıyordu" diyor.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneyindeki Hainan Eyaletinde yer alan Wuzhishan Şehrinin Chubao Köyünün manzarası görülüyor, 16 Şubat 2022. (Fotoğraf: Liu Deng/Xinhua)

İnsanların yaşam koşulları düzeldikçe bu evlerden çıkmaya başladılar. Köylüler artık geleneksel evlerde yaşamasalar da bu evlere dair kendilerine özgü duygular besliyorlar. Wang, "Sonuçta uzun bir süre burada yaşadık" diyor. Yetkililer, geleneksel evleri eyalet düzeyinde koruma altındaki kültürel miras listesine alarak muhafaza etmeye çalıştı. Eyalet turizm, kültür, radyo, televizyon ve spor departmanından Li Jilong, "Sazdan evler, Li halkının evin konumu ve düzeni konusundaki bilgeliğini ve mimari becerilerini yansıtıyor" dedi. Bu türden 80'den fazla evin bulunduğu Baicha Köyü'nü yöneten Dongfang kentindeki kültür müzesinin küratörü Chen Rongchuan, genç neslin atalarının hikayelerini bilmesi için evlerin kültürel eski eser olarak korunması gerektiğini söyledi. Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi'nden Liu Baodang da, "Geleneksel evler çok değerli ve iyi korunmaları gerekiyor" diye konuştu.