Hainler bayramı kana bulayacaktı - Son Dakika

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde teröristler tarafından sözde Kerboran kırsalı, Dargeçit-Kılavuz arasındaki asfalt yol üzerindeki menfeze tuzaklanan el yapımı patlayıcı, tespit edilmesinin ardından imha edildi.

Son dönemlerde eylem ve hareket kabiliyetini kaybeden bölücü terör örgütü, üzerindeki baskıdan kurtulmak için her yolu deniyor. Terör örgütünün hain tuzağı jandarmanın istihbari çalışmaları ve dikkati sayesinde önlendi. Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının sözde Kerboran kırsalı Dargeçit-Kılavuz arasında bulunan asfalt yolu el yapımı patlayıcı ile tuzakladığının tespit edilmesi üzerine bölgeye PAMİT ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan incelemede menfez içerisinde 1 adet 12 kiloluk tuzaklanmış piknik tüpü ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif miktarda malzeme ele geçirildi.

Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzemeler PAMİT ekipleri tarafından patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.

(Özgür Kaya/İHA)