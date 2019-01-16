Hainler Vazgeçmiyor

Trabzon'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski askeri öğrencinin ifadeleri, örgütün vazgeçmeden faaliyetlerini sürdürdüğünü ortaya çıkardı.

Trabzon'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski askeri öğrencinin ifadeleri, örgütün vazgeçmeden faaliyetlerini sürdürdüğünü ortaya çıkardı.



Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Ocak 2019'da Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin özel harekat polisleriyle gerçekleştirdiği şafak operasyonuyla gözaltına alınan Yunus Emre L.'nin (23) savcılıkta alınan ifadelerinden örgütün faaliyetlerine devam ettiği anlaşıldı.



15 Temmuz darbe girişimi sırasında İzmir Hava Astsubay Meslek Yüksek Okul Komutanlığı öğrencisi olduğu öğrenilen ve daha sonra çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğrencilikten atılan Yunus Emre L., emniyetteki gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.



Askeri öğrencilikten atıldıktan sonra memleketi Trabzon'a dönen ve bir süre özel bir firmada sayaç okuma elamanı olarak görev yaptığı öğrenilen Yunus Emre L., savcılıkta verdiği ifadede örgütün sözde askeri imamıyla görüşmelerini sürdürdüğünden bahsetti.



Trabzon'da, FETÖ/PDY'nin gizli arama yöntemi olan ardışık arama sistemini kullanarak haberleştiği 'Zübeyr' kod adlı Tayfun K. (27) ile Ortahisar ilçesi Yavuz Selim Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda 2018 yılında Ağustos ayı içerisinde buluştuklarını anlatan Yunus Emre L., sözde imamın kendisine "Tekrar başa geleceğiz. İrtibatı koparma. Tekrar toparlanıyoruz" dediğini söyledi.



Yunus Emre L.'nin görüştüğü 'Zübeyir' kod isimli Tayfun K.'nın, askeriyenin Trabzon'daki sözde imamı ve üniversite öğrencisi olduğu, 22 Eylül 2018'de, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konduğu öğrenildi.



Savcılıkta verdiği ifadede, halen daha aktif şekilde faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşılan örgüt ile irtibatı ve iltisakı olduğu anlaşılan Yunus Emre L., tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Savcılığın olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - TRABZON

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