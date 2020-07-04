MSB: "Pençe Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 3 PKK'lı terörist; 3 AK-47 P. Tf., 1 M-16 P. Tf., 10 el bombası, 500 M-16 mühimmatı, 2 RPG-7 roketatar ve 3 mühimmatı ile birlikte etkisiz hale getirildi.
MSB: "Pençe Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 3 PKK'lı terörist; 3 AK-47 P. Tf., 1 M-16 P. Tf., 10 el bombası, 500 M-16 mühimmatı, 2 RPG-7 roketatar ve 3 mühimmatı ile birlikte etkisiz hale getirildi."
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4.07.2020 17:43:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hainlere bir 'Pençe' daha - Son Dakika