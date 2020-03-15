Hair Chefs ceosu Ali Aker'den güzellik sırları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hair Chefs ceosu Ali Aker'den güzellik sırları - Son Dakika

Hair Chefs ceosu Ali Aker'den güzellik sırları

7 saat önce

Hair Chefs Kuaför'ün kurucu ortaklarında Ali Aker, "Gelişen yeni teknolojiler ve çeşitlilik ile kuaförlük ve güzellik sektörüne olan ilgi her geçen gün artış gösteriyor, insanlar iyi olanı bulmanın peşinde" dedi.

Hair Chefs ceosu Ali Aker'den güzellik sırları, System.String[]

Hair Chefs Kuaför'ün kurucu ortaklarında Ali Aker, "Gelişen yeni teknolojiler ve çeşitlilik ile kuaförlük ve güzellik sektörüne olan ilgi her geçen gün artış gösteriyor, insanlar iyi olanı bulmanın peşinde" dedi.


Güzellik ve bakımın tarih boyunca insanların ilgisini çektiğini belirten Aker, "Özellikle son 50 yılda savaşların azalması, teknolojinin bu denli gelişmesi, insanoğlunun refah seviyesinin artması ile güzellik ve kişisel bakım sektörünün yıldızı iyice parladı. Birçok global şirket yatırımlarını bu yönde yapmaya başladı" diye konuştu.


Ali Aker, kullanımı yaygınlaşan sosyal medya araçları ile artık insanların her yenilikten, özellikle güzellik sektöründeki her farklılığı yakından takip ettiğine dikkat çekti. Böylelikle artık insanlar eskiden olduğu gibi bir yere sabit kalmayıp yenilikler peşinde olduğunu, iyiyi ve kötüyü palaşmakta çekinmediğini ve bu yalınlığın sektöre bir kaliteli hizmet kazandırdığını belirtti. - OSMANİYE

Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:47 Kaynak: İHA
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