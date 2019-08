Hair of Istanbul Türk müşterilerine kapılarını açtı

Saç ekim sektörünün önemli şirketlerinden Hair of Istanbul, artık Türk hastalarına da hizmet vermeye başladığını duyurdu.



Saç ekimi, dünyada her geçen gün daha popüler hale gelmeye başladı. Saç ekim sektörünün lokomatif ülkeleri arasında yer alan Türkiye, sağlık turizmi konusunda da yükselişini sürdürüyor. Saç ekimi, Türkler arasında ilgisi her yıl artan bir sektör olarak dikkat çekiyor. Artan ilgi sonucunda daha önce yabancı turistlere hizmet veren Hair of Istanbul, artık Türk hastalarına da yer vermeye başladıklarını duyurdu.



Şirketin CEO'su M. Fatih Akdemir, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "10 yıldır dünyada sağlık turizminde Türkiye'yi temsil eden şirketlerden biriyiz. Hizmet portföyümüzde İngiltere Amerika ve Brezilya bulunuyor. Yurtdışından ülkemize gelen binlerce hastamızı tedavi ettik. Türkiye'deki saç ekimi olmak isteyen kişilerden büyük talep alıyorduk. Artık buna kayıtsız kalmayarak ülkemiz vatandaşlarına da hizmetlerimizden yararlanma imkanı tanıyoruz" dedi.



Şirket, daha önce İngiltere'de ünlü İrlandalı model Jeremy McConnell'ın direktörü olduğu bir şube açarak gündeme gelmişti. - İSTANBUL