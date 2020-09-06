- Haishen Tayfunu Japonya'yı vurdu- 25 bin hane elektriksiz kaldı, 300 bini aşkın kişiye tahliye... - Son Dakika

- Haishen Tayfunu Japonya'yı vurdu

25 bin hane elektriksiz kaldı, 300 bini aşkın kişiye tahliye çağrısı yapıldı

TOKYO - Japonya'yı vuran Haishen Tayfunu hayatı felç etti. En az 25 bin hane elektriksiz kaldı, 300 bini aşkın kişiye tahliye çağrısı yapıldı. 500'den fazla uçuş iptal edilirken, bazı tren seferleri askıya alındı.

Japonya'nın güneybatısında dün gece itibariyle etki göstermeye başlayan Haishen Tayfunu, bugün hayatı kabusa çevirdi. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın günlerdir hakkında uyardığı tayfun, Nagasaki, Kumamoto, Kagoshima ve Okinawa eyaletlerinde şiddetli yağış ve rüzgarlara neden oldu. Temel ihtiyaç maddelerini stoklamak isteyen bölge sakinleri nedeniyle bazı süper marketlerin rafları boşalırken, riskli bölgelerde yaşayanlar ev ve araba camlarını bantlayarak şiddetli rüzgara karşı önlem almaya çalıştı.

Binlerce kişiye tahliye

Haishen Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli yağış ve rüzgarların sel ve toprak kayması riski doğurması nedeniyle Nagasaki, Kumamoto, Kagoshima ve Okinawa eyaletlerinde 168 bin 261 hanede yaşayan 308 bin 606 kişiye tahliye çağrısı yapıldı. 25 bini aşkın hanenin elektriksiz kaldığı kaydedilirken, Kyushu bölgesinde daha büyük çaplı elektrik kesintilerinin yaşanması ihtimaline karşılık, bölgeye ilave teknik ekipler gönderildiği öğrenildi. Ayrıca şiddetli rüzgarın Okinawa Eyaleti'ndeki bazı evlerin çatılarını uçurduğu belirlendi.

Oteller doldu

Miyazaki eyaletinde tayfun öncesinde yapılan erken tahliye çağrıları kapsamında evlerini boşaltan binlerce bölge sakini nedeniyle birçok otelin tam doluluğa ulaştığı belirtildi. Ayrıca komşu eyaletler Kumamoto ve Kagoshima'da da olası nehir taşkınlarına karşı uyaran yetkililer, evlerinde olan bölge sakinlerini tahliye çağrılarına karşı tetikte olmaya çağırdı.

Ulaşımı felç etti

Ayrıca çoğu Kyushu ve Okinawa bölgelerinden gerçekleşecek 500'ü aşkın uçuş kötü hava koşulları nedeniyle iptal edilirken, bazı hızlı tren seferlerinin de askıya alındığı açıklandı. Ulaşımda tayfun nedeniyle yaşanan aksamaların yarın da sürmesi bekleniyor.