Haiti Cumhurbaşkanı Moise'un öldürülmesine ilişkin failin ülkesine iadesi talebi davası

Haiti Cumhurbaşkanı'nın öldürülmesine ilişkin faillerden biri olduğu iddiasıyla İstanbul Havalimanı'nda yakalanan şüphelinin ülkesine iade talebine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'un 6-7 Temmuz 2021 tarihinde evinde öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltına alınan Filistin uyruklu Samır Nasrı Salem Handal'ın iade davasının görülmesine devam edildi. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu şüpheli Samir Nasri Salem Handal bulunduğu Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, avukatı salonda hazır bulundu.

Mahkemede, Adalet Bakanlığına yazılan yazıya, Haiti devletinden cevap geldiğini ancak cevabın eksik olduğunu ve Haiti makamından gelen yazı eksik olduğu için yeniden yazı yazıldığını ve bunun da cevabının bekleneceği belirtti.

"Benim başkanla hiçbir zaman bir problemim olmadı"

Duruşmada savunma yapan tutuklu şüpheli Samır Nasrı Salem Handal, suçsuz olduğunu iddia ederek, "Mart 2021'de Doktor Salman bana, Haiti'de iş yapabilmek için doktorluk lisansını gösterdi. Doktor Salman bana sertifika belgesi sundu. Bu lisans üzerine hastaneyi doktora kiraya verdim. 14 Kasım 2021'de Miami'den Türkiye'ye seyahat ediyordum, Filistin'e geçiyordum. Interpol yetkilisi beni tutukladı. Haiti polis tutanağında, doktora, başkanı öldürmesini söylediğim yazıyordu. Benim başkanla hiçbir zaman bir problemim olmadı. Haiti'deki doktorun kendisine ulaşıldı. Avukatının eşliğinde hakime, beni tanımadığını söylemiştir. Orada da söylediler, benim orayı bir hastane olarak faaliyet göstermesi amacıyla kiraya verdiğimi söylediler. Ben hiçbir zaman hiçbir toplantıya veya buluşmaya katılmadım. Interpol de polis raporunun yanlış olduğunu ortaya çıkardı ve Interpol aramamı kaldırdılar. Beni Interpol aranmama istinaden tutukladılar, neden hala tutuklu olduğumu anlamıyorum. Suikastle alakalı bilgileri sosyal medyadan duydum, tıpkı diğer herkesin duyduğu gibi. Benim bu olayla hiçbir ilgim ve alakam yoktur, 7 aylık cezaevinde kalacak şekilde suçlu değilim. Adil bir yargılama olmasını istiyorum ve tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Duruşmada şüpheli avukatı ise "Müvekkilimin tutuklanmasına temel olan kırmızı bülten kalkmıştır. Müvekkilimin tutukluluğunun devam etmemesini, gerekirse adli kontrol hükümleri ile tahliye edilmesini talep ederim" ifadelerini kullandı.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, ilgili yazı cevabının beklenmesini ve şüphelinin kırmızı bültenle yakalanması gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, ilgili evrak gelmeden bu yöndeki usulün tamamlanmış olmadığını, yazıya cevap geldikten sonra iadeye yönelik görüşünü Cumhuriyet Savcısına soracaklarını dolayısıyla ilgili yazıya cevap gelmesinin beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmayı izlemeye gelen şüphelinin eşi Mirna Hamdai, duruşma çıkışı basın mensuplarına, eşinin Filistinli olduğu için suçlandığını, Filistinlilerin dünya çapında teröristmiş gibi göründüğünü, Türk devletinin doğru olanı yapmasını ve eşini bırakmasını istediğini söyledi.

Talepnameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan talepnamede, Ürdün nüfusuna kayıtlı şüpheli Samır Nasrı Salem Handal'ın, maktul Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'un öldürülmesine ilişkin 'suç örgütü mensubu olmak, cinayet, cinayete teşebbüs ve soygun' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı kaydedildi.

Şüpheli Handal'ın Türkiye'ye 15 Kasım 2021'de havayoluyla giriş yaptığı ve adli makamlar tarafından yakalandığının belirtildiği talepnamede, aynı gün Haiti'ye iade edilmesi amacıyla geçici olarak tutuklandığı da aktarıldı.

Hazırlanan talepnamede, evraklara göre şüphelinin 6-7 Temmuz 2021 gecesi silahlı kişilerin Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin özel mülkiyetine girdikleri, Cumhurbaşkanını öldürüp eşini yaraladıkları, evden değerli eşyalar ve önemli evraklar aldıkları kaydedilirken, bu kişilerin çoğu yakalandığı ve şüpheli Handal'ın da bu olaya karışanların arasında olduğu kaydedildi.

Talepnamede, şüphelinin rızaya dayalı iade usulünü kabul etmemesi halinde, mahkeme tarafından iade yargılamasının tutuklu olarak yapılması ve antlaşma hükümlerine göre iade edilebilirliğine karar verilmesi talep edildi. - İSTANBUL