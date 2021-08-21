Haiti'de 14 Ağustos'taki depremin ardından gıda ve hijyen malzemelerine ihtiyaç duyuluyor - Son Dakika

Haiti'de 14 Ağustos'ta meydana gelen ve 2 binden fazla kişinin ölümüne neden olan depremin ardından gıda ve hijyen malzemelerine ihtiyaç duyuluyor.

BBC'deki habere göre, Haiti Sağlık Vakfından Nadesha Mijoba, yaptığı açıklamada, sağlık felaketiyle karşı karşıya kalabileceklerini belirterek, buna karşı hazırlık yaptıklarını söyledi.

Mijoba, "Sanitasyon durumu oldukça kritik. Umarım bir kolera salgını patlak vermez." ifadelerini kullandı.

Yardım konvoyu yağmalandı

Haiti'de yiyecek sıkıntısı yaşanırken yardım kuruluşu Food For The Poor'dan yapılan açıklamada, kuruluşun yiyecek ve su taşıyan 4 kamyonunun dün ülkenin güneyinde yağmalandığı bildirildi.

Yağmalanma sırasında kimsenin zarar görmediği belirtilen açıklamada, "Food For The Poor, bu korkunç trajediden etkilenenlere yardım etme misyonuna bağlılığını sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.

100 binin üzerinde ev yıkıldı

Haiti açıklarında 14 Ağustos'ta meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 2 bin 189 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 268 kişi yaralandı.

100 binin üzerinde evin yıkıldığı veya hasar aldığı depremde 300'den fazla kayıp kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.