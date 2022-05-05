Haiti'de "400 Mawozo" adlı çetenin lideri ABD'ye iade edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Haiti'de "400 Mawozo" adlı çetenin lideri ABD'ye iade edildi

05.05.2022 03:59
Haiti'de "400 Mawozo" adlı çetenin lideri ABD'ye iade edildi

Haiti'de bazı çevrelerce 'Yonyon' olarak bilinen "400 Mawozo" adlı çetenin lideri Germine Joly, yakalanarak ABD'ye iade edildi.

Haiti'de bazı çevrelerce 'Yonyon' olarak bilinen "400 Mawozo" adlı çetenin lideri Germine Joly, yakalanarak ABD'ye iade edildi.

Haiti Ulusal Polisi, açıklamasında, Ekim 2021'de, 5'i çocuk 16 Amerikalı ve bir Kanadalıyı kaçırmaktan sorumlu tutulan çete liderinin ABD'ye iade edildiğini doğruladı.

ABD yargı makamlarının adli talebi üzerine bu kararın verildiğini belirten yetkililer, Joly'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) uçağıyla dün ABD'ye gönderildiğini bildirdi.

Joly'nin, ABD vatandaşlarının kaçırılması, fidye, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlamalarla yargılanacağı değerlendiriliyor.

Polisin operasyonlarına rağmen çetelerin ciddi hüküm sürdüğü ülkede, Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz 2021'de, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinden bu yana Haiti'de güvenlik sorunları daha da ağırlaştı.

"400 Mawozo" adlı çete kaçırmıştı

Misyonerlerin, Haiti'de bir yetimhane inşa ettikten sonra ABD'ye dönerken "400 Mawozo" adıyla bilinen çete tarafından kaçırıldığı bildirilmişti.

Haiti İnsan Hakları Araştırmaları Analizi Merkezinden (CARDH) 16 Aralık'ta yapılan açıklamada, çetenin elinde bulunan tüm rehinelerin özgürlüğüne kavuştuğu duyurulmuştu.

Son dönemde Haiti'de çetelerin adam kaçırma hadiselerinde ciddi artış yaşandığı, birkaç yüz dolardan 1 milyon dolara kadar değişen fidyeler talep ettiği biliniyor.

Haiti'deki Birleşmiş Milletler Entegre Ofisince geçen ay yayımlanan rapora göre, 2021'in ilk 8 ayında Haiti Ulusal Polisine en az 328 kaçırma olayı bildirildi. Bu rakam 2020 yılında 234'tü.

YORUMLAR
500
Son Dakika | New York'ta Kovid-19'dan hastaneye yatışlarda artış oldu Son Dakika | New York'ta Kovid-19'dan hastaneye yatışlarda artış oldu ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Covid-19 testi pozitif çıktı ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Federal Soruşturma Bürosu, Tam Gemi Şok Denemeleri, Haiti, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haiti'de '400 Mawozo' adlı çetenin lideri ABD'ye iade edildi - Son Dakika


Son Dakika
21:58 Hayvanat bahçesi bekçisi aslan kafesine girdi: Tam çıkacakken ayağa kaydı ve olanlar oldu
21:56 Galatasaray da göndermek istiyor: Torrent futbolculara gideceğini açıkladı
21:25 MHP'li başkanın "bayan şarkıcı Düzce'ye yakışmadı" sözlerine, o şarkıcıdan yanıt: Bayan değil kadın!
21:22 ABD Merkez Bankası'ndan 50 baz puanlık faiz artırımı
21:00 Diego Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' golünü atarken giydiği forma inanılmaz bir rakama satıldı: 7,1 milyon sterlin!
20:58 Kurt saldırısını koyunların meleme sesi kesilince fark etti ama çok geç kaldı
20:22 Türkiye'de koronavirüs'te bugün: 7 kişi daha hayatını kaybetti, bin 132 yeni vaka tespit edildi
20:06 AK Parti'de seçimi ilk turda kazanma hazırlığı: Anketler, "ikinci tura kalırsa yenilgi kesin" diyor
20:02 Kırmızı kart gören kadın futbolcu, erkek hakemin cinsel organına tekme attı
19:55 İçişleri Bakan Yardımcısı ile Sinan Oğan arasındaki mülteci tartışması sosyal medyada sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 04:07:40. #1.13#
SON DAKİKA: Haiti'de "400 Mawozo" adlı çetenin lideri ABD'ye iade edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement