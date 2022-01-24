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Haiti'de 5,3 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika

Haiti'de 5,3 büyüklüğünde deprem oldu

24.01.2022 20:30
Haiti'de 5,3 büyüklüğünde deprem oldu

Karayip ülkesi Haiti'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Karayip ülkesi Haiti'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Santo Domingo Sismoloji Enstitüsü, 10 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssünün başkent Port-au- Prince'e 96 kilometre uzaklıktaki Nippes bölgesinde olduğunu açıkladı.

Depremin ardından en yükseği 4,4 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı haberlerinin geldiği bilgisi paylaşıldı.

5,3 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

Haiti depremi

Haiti açıklarında 14 Ağustos 2021'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 2 bin 207 kişi hayatını kaybetmiş, 12 bin 268 kişi yaralanmıştı.

Dünyada son yüzyıl içinde en fazla ölüme yol açan depremlerden biri 12 Ocak 2010'da Haiti'de yaşandı.

Ülkenin güneyinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı.

Büyük bir yıkıma neden olan depremde 1,3 milyon kişi evsiz kaldı.

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Prince, Deprem, Haiti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haiti'de 5,3 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika


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