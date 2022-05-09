Haiti'de 8'i Türk toplam 17 kişi silahlı çete tarafından kaçırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Haiti'de 8'i Türk toplam 17 kişi silahlı çete tarafından kaçırıldı

09.05.2022 18:02
Haiti'de 8'i Türk toplam 17 kişi silahlı çete tarafından kaçırıldı

Haiti'de "400 Mawozo" adlı çete, turist otobüsünde seyahat eden 8'i Türk toplam 17 kişiyi kaçırdı.

Haiti'de "400 Mawozo" adlı çete, turist otobüsünde seyahat eden 8'i Türk toplam 17 kişiyi kaçırdı.

Haiti'de fidye için adam kaçırma eylemleri ile ün salan "400 Mawozo" adlı çete, başkent Port au Prince'in dışında turist otobüsünü hedef aldı. Haiti basınında yer alan haberlerde, çetenin otobüste bulunan 8'i Türk toplam 17 kişiyi kaçırdığı ifade edilerek, geri kalan 8'inin Haitili ve otobüs şoförünün ise Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olduğu bildirildi.

Adam kaçırma eylemenin geçtiğimiz yıl 400 Mawozo tarafından ABD'li ve Kanadalı 17 Hristiyan misyonerin kaçırıldığı Croix-des-Bouquets yakınlarında gerçekleştiği aktarıldı.

Dominik basınında yer alan haberlerde ise, kaçırılan Türk vatandaşlarının Haiti'ye komşu Dominik Cumhuriyeti'nden geçtiği ifade edildi.

HAİTİ'DE ADAM KAÇIRMA OLAYLARI ARTTI

Haiti'nin İnsan Hakları Analiz ve Araştırma Merkezi'ne göre, geçen yıl 81'i yabancı uyruklu bin 200'den fazla kişi kaçırıldı.

Öte yandan Haiti'deki Birleşmiş Milletler Entegre Ofisi tarafından cuma günü yapılan açıklamada, başkent Port au Prince yakınlarında iki hafta önce çeteler arasında çıkan çatışmalarda en az 75 kişi hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

(İHA)

YORUMLAR
500
Haiti'de bir çete, 8'i Türk vatandaşı olmak üzere 17 kişiyi fidye için kaçırdı Haiti'de bir çete, 8'i Türk vatandaşı olmak üzere 17 kişiyi fidye için kaçırdı ÇDSO, yaylı çalgılar konseri verecek ÇDSO, yaylı çalgılar konseri verecek

Dominik Cumhuriyeti, turist, Haiti, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haiti'de 8'i Türk toplam 17 kişi silahlı çete tarafından kaçırıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:56 İş insanı Mehmet Birgen, kendisinden 45 yaş küçük Ukrayna'nın tescilli güzeli ile dünya evine girdi
17:55 Başakşehir'den şaşırtan transfer! Kongolu futbolcuyu renklerine bağladılar
17:36 İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" sözünün sonuçları ağır oldu! Sosyal medyada takipçi sayısı bir anda düştü
17:35 Erling Haaland'ın takımı netleşti! Yılda 30 milyon euro kazanacak
17:34 Kargo hırsızlığı yapan kadının bir anda göğsü açıldı! O anlar evin güvenlik kamerasına kaydedildi!
17:31 Haiti'de bir çete, 8'i Türk vatandaşı olmak üzere 17 kişiyi fidye için kaçırdı
17:30 Gözaltına alınan Alparslan Kuytul tutuklandı
17:08 Hakan Çalhanoğlu'ndan 2.5 milyonluk dava! Milli Takım ana sponsoru kripto para platformunu suçladı
17:05 Memur ve emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
16:42 Nuri Şahin hedefini açıkladı: Hayalim Borussia Dortmund'u çalıştırmak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 18:17:56. #1.13#
SON DAKİKA: Haiti'de 8'i Türk toplam 17 kişi silahlı çete tarafından kaçırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement