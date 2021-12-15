Haiti'de akaryakıt yüklü kamyonun patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıktı - Son Dakika

Cap-Haitien kasabasının Belediye Başkan Yardımcısı Patrick Almonor, patlamayla ilgili soruşturmanın çok boyutlu devam ettiğini belirterek, "Ölü sayısı artıyor, şu an itibarıyla rakam 60'a yükseldi" ifadesini kullandı.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE DUYULUYOR

Yaralıların durumunun kritik olduğunu belirten Almonor, ölü sayısının daha da artmasından endişe duyduklarını söyledi.

"HERKESİN ACISINI PAYLAŞIYORUM"

Eski Haiti Başbakanı Claude Joseph, sosyal medya paylaşımında, patlamada yakınlarını kaybeden herkesin acısını paylaştığını ifade etti.