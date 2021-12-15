Üye Girişi
Haiti'de akaryakıt yüklü kamyonun patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıktı - Son Dakika

Haiti'de akaryakıt yüklü kamyonun patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıktı

15.12.2021 11:38

Haiti'nin kuzeyindeki Cap-Haitien şehrinde, akaryakıt taşıyan bir kamyonun infilak etmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 60'a çıktı.

Cap-Haitien kasabasının Belediye Başkan Yardımcısı Patrick Almonor, patlamayla ilgili soruşturmanın çok boyutlu devam ettiğini belirterek, "Ölü sayısı artıyor, şu an itibarıyla rakam 60'a yükseldi" ifadesini kullandı.

Haiti'de akaryakıt yüklü kamyonun patlaması sonucu ölenlerin sayısı 60'a yükseldi

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE DUYULUYOR

Yaralıların durumunun kritik olduğunu belirten Almonor, ölü sayısının daha da artmasından endişe duyduklarını söyledi.

Haiti'de akaryakıt yüklü kamyonun patlaması sonucu ölenlerin sayısı 60'a yükseldi

"HERKESİN ACISINI PAYLAŞIYORUM"

Eski Haiti Başbakanı Claude Joseph, sosyal medya paylaşımında, patlamada yakınlarını kaybeden herkesin acısını paylaştığını ifade etti.

Haiti'de akaryakıt yüklü kamyonun patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıktı

Haiti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haiti'de akaryakıt yüklü kamyonun patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:37 Masumlar Apartmanı'nda şaşırtan gelişme! Gülben, düğünden sonra ağlayarak evden kaçtı
11:34 Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı
11:30 Fatih Terim'i çılgına döndüren olay! İşte taraftara sinirlendiği o anlar..
11:20 Yastık altından 250 bin TL'lik altın alıp kaçtılar! Hırsızlar izlerini kaybettirdi
11:10 Britanyalı bir kadın mektuplaştığı cezaevi mahkumuna aşık oldu! Görüşebilmek için binlerce kilometrelik yol gitti
11:04 Selami Şahin, Masumlar Apartmanı'na konuk oldu! "Gitme Sana Muhtacım" dedi
11:00 Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var
10:58 Konteynerle birlikte havalanan işçinin çaresizlik anları kameralarda
10:54 Şahan Gökbakar: Şen kahkahalar atan insanlar gördüm, sonra fark ettim ki Bulgarlarmış!
10:41 Kazada kaybettiği sevgilisini paylaşan Gülçin Ergül, paylaşımını sildi
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi         
09:59
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti!         
19:35
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar         
15:57
Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma         
15:00
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü         
14:33
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 11:45:46. #1.12#
SON DAKİKA: Haiti'de akaryakıt yüklü kamyonun patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement