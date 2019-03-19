Son Dakika Haberleri: Haiti'de Başbakan Görevden Alındı

Haiti'de Başbakan Görevden Alındı

1 saat önce

AU- Haiti'de Başbakan Jean-Henry Ceant, parlamentoda yapılan oylamayla görevinden alındı.

Haiti'de Başbakan Görevden Alındı, System.String[]
PORT-AU- Haiti'de Başbakan Jean-Henry Ceant, parlamentoda yapılan oylamayla görevinden alındı.

Haiti'nin 103 sandalyeli parlamentosunda yapılan oylamada 93 milletvekili Ceant'ın görevden alınması yönünde oy kullandı.

Ceant, temmuzdan bu yana başbakanlık görevini yürütüyordu.

Başbakan Ceant, Haitililerin yaşam koşullarında hiçbir iyileştirme yapmadığı yönünde eleştirilere maruz kalmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:08 Kaynak: AA

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