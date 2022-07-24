Haiti'de çeteler arasındaki çatışmada 21 kişi öldü - Son Dakika
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Haiti'de çeteler arasındaki çatışmada 21 kişi öldü

24.07.2022 07:23
Haiti'de çeteler arasındaki çatışmada 21 kişi öldü

Haiti'de çeteler arasında yaşanılan silahlı çatışma sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

Haiti'de çeteler arasında yaşanılan silahlı çatışma sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basına göre, ülkenin kuzeyindeki l'Artibonite bölümüne bağlı Petite Riviere semtinde, rakip çeteler arasında şiddetli çatışma çıktı. Çatışmada 21 kişi yaşamını yitirdi. İnsan hakları örgütüne göre, ölenlerin arasında masumların da olduğu bildirildi.

İnsan hakları savunucuları, kurbanların bazılarının palayla ve diri diri yakılarak vahşice öldürüldüğünü belirtti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, şiddetin durdurulması çağrısında bulundu.

4 günde 234 kişi ölmüştü

Haiti'de çeteler arasında devam eden çatışmalarda, 8-12 Temmuz tarihlerinde 234 kişinin öldüğünü ifade eden BM, olayların başkent Port-au- Prince'ye bağlı Cite Soleil semtinde yoğunlaştığını bildirmişti.

NGO Ulusal İnsan Hakları Savunma Ağının (Rnddh) son raporunda, 89 ölü, 74 yaralı ve 16 da kayıp olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Bölgede devam eden şiddet dalgası, Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce öldürülmesinin yıl dönümünden bir gün sonra başladı.

Moise öldürüldüğünden beri çeteler, ülkede alan kontrolü için mücadele ediyor.

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Kaynak: AA

Haiti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haiti'de çeteler arasındaki çatışmada 21 kişi öldü - Son Dakika

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