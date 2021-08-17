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Haiti'de deprem: Can kaybı 1400'ü aştı, tropik fırtına deprem bölgesine yaklaşıyor - Son Dakika
BBC

Haiti'de deprem: Can kaybı 1400'ü aştı, tropik fırtına deprem bölgesine yaklaşıyor

17.08.2021 12:34
Haiti'de deprem: Can kaybı 1400'ü aştı, tropik fırtına deprem bölgesine yaklaşıyor, System.String[]

Sivil savunma yetkilileri Cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde en az 1419 kişinin hayatını kaybettiğini, 6900'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Karayip ülkesi Haiti'de Cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1419'a yükseldi.

Sivil savunma yetkilileri, 6900'den fazla kişinin de yaralandığını ve çok sayıda insanın kayıp olduğunu duyurdu.

30 binden fazla ailenin evsiz kaldığı bildirildi.

Ülkenin doğusunu etkileyen tropik fırtınanın deprem bölgesine ulaşmasının, arama ve kurtarma çalışmalarını zorlaştıracağı belirtiliyor.

Tropik Grace fırtınasının 25 cm yağış bırakmasından ve sonucunda oluşabilecek selin heyelana yol açmasından korkuluyor.

Fırtınanın adanın doğusunu etkilediği ve yakında batıdaki deprem bölgesine ulaşacağı belirtiliyor.

Arama kurtarma çalışmalarına ise komşu ülkeler de katıldı.

ABD ve Şili'den de ekipler bölgede iken Meksika'dan da gelecek olan daha büyük bir ekibin yolda olduğu bildirildi.

Küba'dan ülkeye giden sağlık ekipleri de yine zarar görmüş yerlerde çalışmalarını yürütüyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne göre depremin merkez üssü, Petit Trou de Nippes kasabasının 8 kilometre dışı.

10 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirilen depremin merkez üssü, nüfus yoğunluğu yüksek Port-au- Prince'e 150 kilometre mesafede.

Deprem yaklaşık 125 km uzaklıktaki başkent Port-au-Prince'de ve komşu ülkelerde de hissedildi.

Olağanüstü hal ilan edildi

Haiti Başbakanı Ariel Henry, ülkedeki "büyük hasar" nedeniyle bir ay olağanüstü hal ilan etti.

Papa Francesco da Pazar günü yaptığı konuşmada depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Babası Haitili olan Japon tenis yıldızı Naomi Osaka da gelecek hafta oynayacağı maçtan elde edeceği geliri Haiti'ye bağışlayacağını açıkladı.

Depremin ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde hasar görmüş ve yıkılmış binalar olduğu görülüyor.

Hastanelerin de depremde büyük zarar gördüğü bildiriliyor. Sivil Savunma Kurumu Başkanı Jerry Chandler, acil müdahale konusunda hastanelerin sıkıntı çektiğini en az üç hastanenin tamamen dolduğunu kaydetti.

Başbakan Henry de bazı kentleri ziyaret etti ve Cayes'teki görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

Les Cayes'deki bir kilisesinin lideri Başdiyakoz Abiade Lozama, Amerikan New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, "Sokaklar çığlıklarla dolu. İnsanlar sevdiklerini ya da tıbbi yardım ve içme suyu arıyor" dedi.

Haiti, 2010'da 200 bini aşkın kişinin öldüğü ve ülkenin alt yapısının büyük oranda zarar gördüğü depremin yaralarını yıllar boyunca saramamıştı.

11 milyonluk Haiti'de nüfusun yüzde 59'u yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise geçen ay suikast sonucu .

Haiti'de deprem: Can kaybı 1400'ü aştı, tropik fırtına deprem bölgesine yaklaşıyor
Haiti'de deprem: Can kaybı 1400'ü aştı, tropik fırtına deprem bölgesine yaklaşıyor
Haiti'de deprem: Can kaybı 1400'ü aştı, tropik fırtına deprem bölgesine yaklaşıyor
Haiti'de deprem: Can kaybı 1400'ü aştı, tropik fırtına deprem bölgesine yaklaşıyor
Haiti'de deprem: Can kaybı 1400'ü aştı, tropik fırtına deprem bölgesine yaklaşıyor

Arama Kurtarma, Cumartesi, Deprem, Haiti, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Haiti'de deprem: Can kaybı 1400'ü aştı, tropik fırtına deprem bölgesine yaklaşıyor - Son Dakika Dünya

BBC

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