Haiti'de sıkıyönetim ilan edildi - Son Dakika

Haiti Başbakanı Claude Joseph, Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu.

Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise, başkent Port Au Prince'de bulunan özel rezidansında kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Haiti Başbakanı Claude Joseph, Moise'nin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini açıkladı. Claude, "Olağanüstü bir bakanlar kurulu toplantısına başkanlık ettim ve anayasanın 149. maddesinin katı bir şekilde uygulanmasıyla ülke genelinde sıkıyönetim ilan etmeye karar verdik" dedi.

Başbakan Claude, Moise yönelik saldırıyı "iğrenç, insanlık dışı ve barbarca" olarak nitelendirerek, güvenlik durumunun ulusal polis ve silahlı kuvvetlerin kontrolü altında olduğunu ifade etti.

Dominik Cumhuriyeti'nden, Haiti ile sınırlarını kapattı

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader yaptığı açıklamada, üst düzey askeri komutanlarını çağırarak acil durum toplantısı düzenlemesinin ardından Moise'nin öldürülmesi nedeniyle Haiti ile sınırların kapatılmasını ve sınır hattı boyunca askeri gözetim ve güvenlik eylemlerinin acilen güçlendirilmesini emrettiğini duyurmuştu. Port-au-Prince-Toussaint Louverture Uluslararası Havalimanı da Moise'nin öldürülmesinin ardından kapatıldı ve gelen tüm uçaklar geri gönderildi.

Öte yandan Haiti'nin 42. Devlet Başkanı olan 53 yaşındaki Moise, 2017'den bu yanan görevdeydi. - PORT AU PRINCE