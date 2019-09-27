Haiti'de hükümet karşıtı eylemler

Karayip ülkesi Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise liderliğindeki hükümete karşı haziran başından bu yana sürdürülen protesto eylemlerinde göstericiler, kamu binalarını ve iş yerlerini tahrip etti.

Başkent Port-au- Prince'deki gecekondu mahallesi Cite Soleil'de yüzlerce gösterici, polis özel harekat birimine ait bir karakolu basıp eşyalara ve mühimmata zarar verdi.

Göstericiler, Cite Soleil'de, ABD'li şirketlere ait bir araç kiralama ve kargo şubesini de kundakladı.

Öte yandan Port-au-Prince'in güneyindeki sahil şehri Jacmel'deki göstericilerin ise bir mahkeme binasını ateşe verdiği bildirildi.

Moise'ye karşı protestolar

Haiti'de, 7 Şubat'ta başkent Port-au-Prince ve diğer şehirlerde binlerce kişi, Venezuela hükümetinin 2005'te başlattığı petrol yardım programı "Petrocaribe" fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarına tepki olarak protesto gösterilerine başlamıştı.

Yüksek enflasyon, işsizlik, yoksulluk ve yolsuzluğa tepki olarak başlayan hükümet karşıtı protestolara, başta başkent Port-au-Prince'de olmak üzere yüz binlerce kişi katılmıştı.

"ABD yanlısı olmakla" suçlanan Devlet Başkanı Moise'ye tepki gösteren eylemciler, gösterilerde ABD bayraklarını ateşe vermişti.

Ülke medyasına yansıyan resmi olmayan bilgilerde, gösterilerde şubat sonu itibarıyla en az 9 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Moise'nin istifası talebiyle başkent Port-au-Prince'de haziranda düzenlenen protestolar sırasında da kim tarafından açıldığı belli olmayan ateşte, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Nüfusun yüzde 60'ının yoksulluk sınırının altında yaşadığı Haiti'de, geçen yıl düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde ise 8 kişi yaşamını yitirmişti.