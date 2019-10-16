Son Dakika Haberleri: Haiti'de hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin cenazesinde çatışma
Son Dakika Güncel Haiti'de hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin cenazesinde çatışma

Haiti'de hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin cenazesinde çatışma

1 saat önce

Karayip ülkesi Haiti'de, Devlet Başkanı Jovenel Moise liderliğindeki hükümeti protesto sırasında ölen göstericilerin cenazesi şiddet olaylarına sahne oldu.

Haiti'de hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin cenazesinde çatışma, System.String[]

Karayip ülkesi Haiti'de, Devlet Başkanı Jovenel Moise liderliğindeki hükümeti protesto sırasında ölen göstericilerin cenazesi şiddet olaylarına sahne oldu.

Ülkede, Devlet Başkanı Moise'nin istifası talebiyle düzenlenen protestolarda hayatını kaybeden yaklaşık 20 kişiden 11'i için başkent Port-au- Prince'nin de aralarında bulunduğu 6 şehirde, binlerce kişinin katılımıyla cenaze törenleri düzenlendi.

Port-au-Prince'de, devlet başkanlığına bağlı güvenlik güçlerinin, iki protestocunun cenaze törenin düzenlendiği alanın yakınındaki yolu kapatmaya çalışması tepkilere neden oldu.

Cenaze sırasında patlak veren olaylarda bir grup gösterici ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Çatışmada en az iki kişi yaralandı.

Gruptakilerin güvenlik güçlerine ait bir aracı ateşe vermesi üzerine güvenlik güçleri ateş açtı.

Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından göstericiler, yanan aracı söndürmeye çalışan bir itfaiye aracını da taş atarak engelledi.

Devlet Başkanı Moise istifa etmeyeceğini açıklamıştı

Ekonomiyi durma noktasına getiren, okulların kapanmasına yol açan protestoların 5'inci haftasına girdiği Haiti'de Devlet Başkanı Moise, dün düzenlediği basın toplantısında, anayasal şekilde seçilerek göreve geldiğini, görevini ancak seçimle bırakacağını söylemişti.

Muhalefet liderleri ve destekçileri, ülkede artan enflasyona, kamuda yolsuzluğa, gıda malzemeleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin azalmasına ve başkentte birçok benzin istasyonunun kapanmasına neden olan akaryakıt sıkıntısına tepki gösteriyor.


Protestocular, önceki hükümetteki üst düzey yetkililerin, Venezuela destekli petrol yardım programından elde edilen gelirlerde yolsuzluk yaptığı yönündeki iddialarla ilgili daha derinlemesine soruşturma yapılmasını da talep ediyor.


Haiti'nin önde gelen insan hakları örgütünün hazırladığı raporda, ülkede 16-30 Eylül arasında hükümet karşıtı protestolarda 17 kişinin öldüğü, aralarında gazetecilerin de olduğu 187 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Hükümet, Haiti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:36 Kaynak: AA
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