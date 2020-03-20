Haiti'de ilk kez yeni tip koronavirüs vakası görüldü - Son Dakika

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Haiti'de ilk kez yeni tip koronavirüs vakası görüldü
6 saat önce
Haiti'de ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 2 kişide tespit edildi.
Haiti'de ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 2 kişide tespit edildi.
Devlet Başkanı Jovenel Moise, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan 2 hastanın karantinada olduğunu belirtti.
Moise, yeni tip koronavirüs nedeniyle "acil durum" ilan edilen ülkede, tüm hava alanlarının, deniz limanlarının, okulların ve fabrikaların kapatılacağını açıkladı.
Haiti'de yetkililer, yakın zaman önce ülkenin Hispanyola Adası'nda Dominik Cumhuriyeti ile paylaştığı sınırı, virüs nedeniyle kapatmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:42 Kaynak: AA
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