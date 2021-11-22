Haiti'de kaçırılan 17 misyonerden 2'si serbest bırakıldı - Son Dakika

Haiti'de çete tarafından fidye için kaçırılan ABD'li ve Kanadalı 17 misyonerden 2'sinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'de bir yetimhaneyi ziyaret ettikten sonra çete üyeleri tarafından kaçırılan 17 misyonerden 2'sinin serbest bırakıldığı bildirildi. Misyonerlerin bağlı olduğu Christian Aid Ministries yardım kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, "Haiti'deki rehinelerden ikisinin serbest bırakıldığını öğrendik. Sadece sınırlı bilgi alınabiliyor. Ancak serbest bırakılan iki rehinenin güvende olduklarını, durumlarının iyi olduğunu ve iyi bakıldıklarını söyleyebiliriz. Serbest bırakılmaları bizi sevindirirken, kalbimiz halen tutsak bulunan 15 kişiyle birlikte" ifadesi kullanıldı.

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de 16 Ekim'de, 16 ABD'li ve 1 Kanadalıdan oluşan misyoner grup yetimhane ziyaretinin ardından havaalanına giderken otobüsten indirilerek kaçırılmıştı. "400 Mazowo" adlı çete tarafından kaçırılanlardan en az 5'inin çocuk olduğu belirtilmişti.

Haiti Adalet Bakanı Liszt Quitel yaptığı açıklamada, çetenin 17 misyonerin serbest bırakılması karşılığında 17 milyon dolar fidye istediğini ve çete ile fidye pazarlığının haftalar sürebileceğini söylemişti. - PORT AU PRINCE