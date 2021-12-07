Haiti'de kaçırılan misyonerlerden 3'ü daha serbest bırakıldı - Son Dakika

Haiti'de çete tarafından fidye için kaçırılan ABD'li ve Kanadalı 17 misyonerden 3'ünün daha serbest bırakıldığı belirtildi.

Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'de Ekim ayında çete üyeleri tarafından kaçırılan 17 misyoner arasından serbest bırakılanların sayısı 5'e yükseldi. Misyonerlerin bağlı olduğu Christian Aid Ministries yardım kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, "Dün gece 3 rehine daha serbest bırakıldı. Güvendeler ve durumları iyi görünüyor" ifadesi kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise yaptığı açıklamada rehinelerin serbest bırakıldığını doğrulayarak, ABD'nin diğer rehinelerin serbest bırakılması için çalışmayı sürdüğünü söyledi.

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de 16 Ekim'de, 5'i çocuk 16 ABD'li ve 1 Kanadalıdan oluşan grup, yetimhane ziyaretinin ardından havaalanına giderken otobüsten indirilerek "400 Mazowo" adlı çete tarafından kaçırılmıştı.

Haiti Adalet Bakanı Liszt Quitel yaptığı açıklamada, çetenin rehinelerin serbest bırakılması için 17 milyon dolar fidye istediğini ve fidye pazarlığının haftalar sürebileceğini söylemişti.

Çete tarafından kaçırılan 17 misyonerden 2'sinin 22 Kasım'da serbest bırakıldığı açıklanmıştı. - PORT AU PRINCE