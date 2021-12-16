Haiti'de kaçırılan misyonerlerin tamamı serbest bırakıldı - Son Dakika

Haiti'de "400 Mawozo" adlı çete tarafından fidye için kaçırılan ABD'li ve Kanadalı misyoner grubunun tamamının serbest bırakıldığı bildirildi.

Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'de 16 Ekim "400 Mawozo" adlı çete üyeleri tarafından kaçırılan aralarında çocuklarında bulunduğu 17 kişilik ABD'li ve Kanadalı misyoner grubunun geçtiğimiz haftalarda 5 üyesi serbest bırakılmıştı. Haiti polisi tarafından yapılan açıklamada, misyoner grubunun rehin olarak tutulan tüm üyelerinin çete tarafından serbest bıraktığı duyuruldu.

ABD'nin Ohio eyaleti merkezli Christian Aid Ministries tarafından düzenlenen bir geziyle Haiti'ye gelen 5'i çocuk 16 ABD'li ve 1 Kanadalıdan oluşan grup, yetimhane ziyaretinin ardından havaalanına giderken otobüsten indirilerek kaçırılmış, çete kişi başı 1 milyon dolar fidye istemişti.

Öte yandan kaçırılan 17 misyonerden 2'si 22 Kasım'da, 3'ü 7 Aralık'ta serbest bırakılmıştı. - PORT AU PRINCE