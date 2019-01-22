Son Dakika Haberleri: Haiti'de Kamyonet Devrildi: 4 Ölü, 12 Yaralı

Haiti'de Kamyonet Devrildi: 4 Ölü, 12 Yaralı

1 saat önce

AU- Haiti'de kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Haiti'de Kamyonet Devrildi: 4 Ölü, 12 Yaralı, System.String[]
PORT-AU- Haiti'de kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Emniyet yetkilisi Pierre Reneau, Dominik Cumhuriyeti sınırı yakınlarındaki Ouanaminthe kasabasında kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 12 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Yetkililer, kamyonetin Dominik Cumhuriyeti'nin Dajabon şehrine giden tüccarları taşıdığı bilgisini paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:35 Kaynak: AA

Dominik Cumhuriyeti, Haiti, Güncel
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