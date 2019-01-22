Haiti'de Kamyonet Devrildi: 4 Ölü, 12 Yaralı
1 saat önce
AU- Haiti'de kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
PORT-AU- Haiti
'de kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Emniyet yetkilisi Pierre Reneau, Dominik Cumhuriyeti
sınırı yakınlarındaki Ouanaminthe kasabasında kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 12 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Yetkililer, kamyonetin Dominik Cumhuriyeti'nin Dajabon şehrine giden tüccarları taşıdığı bilgisini paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:35 Kaynak: AA
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