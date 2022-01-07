Haiti'de korkunç cinayet: 2 gazeteci diri diri yakıldı - Son Dakika

Haiti Güvenlik Güçleri'nden bir kaynak, başkent Port-au- Prince'de görevli 2 gazetecinin, bir çete tarafından diri diri yakıldığını açıkladı.

Haiti'de akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı. Haitili 2 gazeteci, başkent Port-au-Prince'deki Petion-Ville mahallesinde Ti Makak isimli bir çete tarafından diri diri yakıldı. Haiti Güvenlik Güçleri'ne bağlı bir kaynak tarafından yapılan açıklamada, olayın nedeniyle ilgili bilgi verilmezken, 3'üncü bir gazetecinin çetenin elinden kaçtığı da aktarıldı.

"Yaşam hakkına ciddi bir saldırı"

Haitili medya kuruluşu Radyo Ecoute FM olayla ilgili yaptığı açıklamada, John Wesley Amady isimli çalışanlarının bölgedeki güvenlik eksikliklerini belgelediği esnada öldürüldüğünü doğrularken, "Amandy, silahlı haydutlar tarafından vahşice vuruldu ve canlı canlı yakıldı" ifadelerine yer verildi. Radyo kuruluşu ayrıca, "Kurbanın ailesiyle dayanışma göstergesi olarak" bir sonraki duyuruya kadar faaliyetlerini askıya aldığını belirtti. Yaşanan olayı, "Yaşam hakkına ciddi bir saldırı" olarak nitelendiren kuruluş, "Bu suç ve barbarca eylemi son derece katı bir şekilde kınıyoruz" dedi.

Haiti'deki insani kriz büyüyor

Başkent Port-au-Prince'deki şiddet olayları ve kötüleşen güvenlik koşullarının arka planında, aralarında rekabet yaşanan grupların sokakların kontrolü için birbirleriyle ve güvenlik güçleriyle çatışması yer alıyor.

Geçen yıl Temmuz ayında, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise konutuna düzenlenen suikastte hayatını kaybetmişti.

ABD'de Salı günü Kolombiyalı bir kişi de Moise suikastine karıştığı iddiasıyla tutuklandı. - PORT AU PRINCE