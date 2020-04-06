Haiti'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika

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Haiti'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
1 saat önce
BUENOS Karayiplerde bir ada ülkesi olan Haiti'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.
BUENOS Karayiplerde bir ada ülkesi olan Haiti'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.
Haiti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hipertansiyon ve diyabet hastalığı bulunan 55 yaşında bir erkek hasta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Nüfusu 10 milyonu aşan Haiti'de Kovid-19 şu ana kadar 21 kişide görüldü.
Ülkede 20 Mart'ta ilk Kovid-19 vakalarının görülmesi ile 20.00-05.00 saatlerinde uygulanmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edlimiş, eğitime ara verilmiş ve 10'dan fazla kişinin katıldığı etkinlikler iptal edilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 02:26 Kaynak: AA
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