Haiti'de muhalefet, Devlet Başkanı Moise'in şubatta görevini bırakmasını istiyor - Son Dakika

Haiti'de muhalefet, Devlet Başkanı Moise'in şubatta görevini bırakmasını istiyor

15.01.2021 11:13
Haiti'de muhalefet, Devlet Başkanı Moise'in şubatta görevini bırakmasını istiyor, System.String[]

Haiti'de muhalefet liderleri, Devlet Başkanı Jovenel Moise'in şubatta görevinden ayrılmasını talep ediyor.

Haiti'de muhalefet liderleri, Devlet Başkanı Jovenel Moise'in şubatta görevinden ayrılmasını talep ediyor.

Muhalefet koalisyonu Demokratik ve Popüler Birliğinin Sözcüsü Andre Michel, yaptığı açıklamada, Haiti'de önceliğin şu anda başka bir ekonomik, sosyal ve siyasi sisteme verilmesi gerektiğini söyledi.

Michel, iktidara tutunup kalan Moise'in, şubatta görevinden ayrılması gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Claude Joseph, Moise'in şubatta görevi bırakması çağrılarını reddederek, "Haiti, diğer bir geçişi kaldıramaz. Demokrasinin olması gerektiği gibi işlemesine izin vermeliyiz." ifadesini kullandı.

Joseph, Moise'in diyaloğa açık ve ülkedeki siyasi çıkmazın çözülmesi için muhalefet liderleriyle görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

Bu arada, Moise'in görevini bırakmasını talep eden muhalefet liderleri, ülkede yeni protestolara hazırlanıyor.

Ekonomiyi 2019'da durma noktasına getiren, okulların kapanmasına yol açan protestoların haftalarca sürdüğü Haiti'de, Moise, anayasal şekilde seçilerek göreve geldiğini ve görevini ancak seçimle bırakacağını söylemişti.

Haiti'nin önde gelen insan hakları örgütünün hazırladığı raporda, ülkede 16-30 Eylül 2019'da hükümet karşıtı protestolarda 17 kişinin öldüğü, aralarında gazetecilerin de bulunduğu 187 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Haiti'de ekim ayında hükümet karşıtı protestolarda polisin göstericilere müdahale etmesi sonucu çok sayıda kişi yaralanmıştı. Ekim başındaki gösterilerde ise bir kişi yaşamını yitirmişti.

Protestocular, Haiti'de Kovid-19 salgınıyla derinleşen ekonomik krizi protesto etmeyi sürdüreceklerini açıklamıştı.

Muhalefet liderleri ve destekçileri, ülkede artan enflasyona, kamuda yolsuzluğa, gıda malzemeleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin azalmasına ve başkentte birçok benzin istasyonunun kapanmasına neden olan akaryakıt sıkıntısına tepki gösteriyor.

Mevlüt Çavuşoğlu, Muhalefet, Hükümet, Haiti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haiti'de muhalefet, Devlet Başkanı Moise'in şubatta görevini bırakmasını istiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Bana şiddet uyguluyor" dediği eski eşinin saatler sonra morga gidip cesedini teşhis etti Apollon Başkanı Kirzis: Szalai için Fenerbahçe'yle görüşme halindeyiz Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Burs ve kredilerin taahhütname onayı için öğrencilere ek süre verildi Son Dakika! Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz Müge Anlı'da aranan kişinin cansız bedeni 52 gün sonra ağaca asılı halde bulundu
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu HDP'nin kalesi Mardin'de coşkuyla karşılandı Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu HDP'nin kalesi Mardin'de coşkuyla karşılandı         
12:16
Son Dakika! Koronavirüs aşısı yaptıran Devlet Bahçeli: Tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyorum Son Dakika! Koronavirüs aşısı yaptıran Devlet Bahçeli: Tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyorum         
11:54
Koronavirüsün korkunç etkisi röntgen filmlerine de yansıdı: Sigara tiryakisinden kat kat daha kötü Koronavirüsün korkunç etkisi röntgen filmlerine de yansıdı: Sigara tiryakisinden kat kat daha kötü         
11:51
Selena Gomez yeni şarkısı 'De Una Vez'le Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu Selena Gomez yeni şarkısı 'De Una Vez'le Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu         
11:45
G.Saray'ın Mohamed transferindeki rakibi Saint Etienne, oyuncuyu almaktan vazgeçti G.Saray'ın Mohamed transferindeki rakibi Saint Etienne, oyuncuyu almaktan vazgeçti         
11:29
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz         
11:20
Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı         
10:57
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Oyuncu Ali Sürmeli, rahatsızlığından dolayı ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri dönüyor Oyuncu Ali Sürmeli, rahatsızlığından dolayı ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri dönüyor         
10:18
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan ABD'ye gözdağı: Dünyanın en güçlü silahı devlet kanalında tanıtıldı Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan ABD'ye gözdağı: Dünyanın en güçlü silahı devlet kanalında tanıtıldı         
10:05
Son dakika: Merkez Bankası 2021 sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Son dakika: Merkez Bankası 2021 sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı         
10:04
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi         
09:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı         
08:50
Kuraklık artınca suyu daha fazla muhafaza eden solucan gübresine talep patladı Kuraklık artınca suyu daha fazla muhafaza eden solucan gübresine talep patladı         
08:00
Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada         
16:28
Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar         
15:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 12:37:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Haiti'de muhalefet, Devlet Başkanı Moise'in şubatta görevini bırakmasını istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei