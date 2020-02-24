Haiti'de polisle askerler arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Haiti'de polisle askerler arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü - Son Dakika

Haiti'de polisle askerler arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü

7 saat önce

Haiti'de çalışma şartları ve düşük maaşları protesto eden polislerin, askerlerle çatışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Haiti'de polisle askerler arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü, System.String[]

Haiti'de çalışma şartları ve düşük maaşları protesto eden polislerin, askerlerle çatışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Haiti Ordu Komutanlığından yapılan açıklamada, başkent Port-au- Prince'de bir grup polisin askerlere ateş açtığı belirtilerek, çıkan çatışmada bir polis ve bir askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Silahlı çatışmada en az 8 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Haiti hükümeti, yaptığı açıklamada, protestolarda çıkan şiddet olaylarını kınayarak, bunların özgürlük ve demokrasiye karşı saldırı niteliğinde olduğunu ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:28 Kaynak: AA
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