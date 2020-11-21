Haiti'de polisler greve gitti - Son Dakika

Haiti'de polisler greve gitti
21.11.2020 17:23
Haiti'nin başkenti Port au Prince'te 'Fantom 509'a mensup polis memurları sağlıksız çalışma koşulları nedeniyle protesto düzenledi.
Haiti'nin başkenti Port au Prince'te 'Fantom 509'a mensup polis memurları sağlıksız çalışma koşulları nedeniyle protesto düzenledi.
Haiti'nin başkenti Port au Prince'te 'Fantom 509' adlı gruba mensup polis memurları sokağa döküldü. Ellerinde silahlarla sokağa dönülen yüzlerce polis sağlıksız çalışma koşulları nedeniyle protesto düzenledi. Grev yapan Haiti'li polisler 8 kamu aracını da ateşe verdi. Eylemdeki polisler, " Adalet istiyoruz. İnsan gibi yaşamak istiyoruz" sloganları attı. Haitili yetkilier, grevdeki polislerin taleplerinin dikkate alınacağı yönünde açıklamalarda bulundu.
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