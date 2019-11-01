Son Dakika Haberleri: Haiti'de protestocular ve güvenlik güçleri karşı karşıya geldi
Son Dakika Dünya Haiti'de protestocular ve güvenlik güçleri karşı karşıya geldi

Haiti'de protestocular ve güvenlik güçleri karşı karşıya geldi

7 saat önce

Haiti'nin Tabarre bölgesinde devam eden protestolarda, güvenlik güçlerinin protestocuların bariyerlerini dağıtması sonrası eylemciler ve polis arasında çatışma çıktı.

Haiti'de protestocular ve güvenlik güçleri karşı karşıya geldi, System.String[]

Haiti'nin Tabarre bölgesinde devam eden protestolarda, güvenlik güçlerinin protestocuların bariyerlerini dağıtması sonrası eylemciler ve polis arasında çatışma çıktı.

Haiti'nin Port-au-Prince bölgesindeki Tabarre'de polis ve protestocular arasında çıkan çatışma sosyal medyaya da yansıdı. Söz konusu çatışmaların, güvenlik güçlerinin protestocuların bariyerlerini dağıtması sebebiyle çıktığı belirtilirken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde protestocuların güvenlik güçlerine taşlarla karşılık verdiği ve buna karşılık polisin protestoculara ateş açtığı görülüyor.

Fakirlik, kıtlık ve yolsuzluk nedeniyle Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin istifasını isteyen Haitililerin eylemi günlerdir devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Askerlerin Devlet Başkanlığı Sarayı yanında beklemeleri

Sokaklardaki kargaşa

Askerlerin caddede görüntüsü, silah sesleri


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:37 Kaynak: DHA
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