Haiti'de protestocuların üzerine ateş açılması sonucu 2'si gazeteci 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Haiti'de protestocuların üzerine ateş açılması sonucu 2'si gazeteci 3 kişi yaralandı

23.02.2022 22:05
Haiti'de protestocuların üzerine ateş açılması sonucu 2'si gazeteci 3 kişi yaralandı

Karayip ülkesi Haiti'de zam talebiyle gösteri düzenleyen binlerce işçinin üzerine ateş açılması sonucu en az 3 kişi yaralandı.

Karayip ülkesi Haiti'de zam talebiyle gösteri düzenleyen binlerce işçinin üzerine ateş açılması sonucu en az 3 kişi yaralandı.

Haiti Başbakanı Airel Henry'nin 20 Şubat Pazar açıkladığı, günlük 8 saatlik 4,8 dolar olan mesai ücretine 1,8 dolar zammı yeterli bulmayan binlerce işçi, daha yüksek oranda zam talebiyle yaptıkları 3 günlük grevin ilk gününde başkent Port-au- Prince'de protesto düzenledi.

Polis, günün erken saatlerinde havalimanı yolunu kamyonlarla kapatan ve kendisine taş atan protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Polis aracına binmiş üniformalı kişiler protestolar biterken göstericilerin üzerine ateş açtı, 2'si olayları takip eden gazeteci 3 kişi yaralandı.

Haitili işçiler, ay başında maaş zammı talebiyle düzenledikleri gösteride başkentteki Endüstri Parkı'nı işgal etmişti.

İşçiler, gıda ve ulaşım gibi maliyetlerin yanı sıra 8 saatlik mesai ücretinin 5 dolardan 15 dolara çıkarılmasını talep ediyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haiti'de protestocuların üzerine ateş açılması sonucu 2'si gazeteci 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haiti'de protestocuların üzerine ateş açılması sonucu 2'si gazeteci 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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