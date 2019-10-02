Haiti'de tansiyon yüksek

Karayip ülkelerinden Haiti'de bir süredir devam eden protestolar şiddetini arttırdı. 4 kişinin hayatını kaybettiği protestolarda halk, ABD destekli Devlet Başkanı Başkanı Jovenel Moise'in istifasını istiyor.



Karayipler'in en yoksul ülkelerinden Haiti'de hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. ABD destekli Devlet Başkanı Başkanı Jovenel Moise ile ilgili çıkan yolsuzluk iddiaları, ülkede yaşanan ekonomik kriz, eğitim, sağlık, alt yapı eksikliği, istihdam, yakıt sıkıntısı ve ülkede artan fiyatlar binlerce kişiyi sokağa döktü. Devlet Başkanı Başkanı Jovenel Moise'in istifasını isteyen binlerce kişi uzun süredir devam eden protestolarını sürdürüyor. Polis ve göstericiler arasında 2 haftadır süren çatışmalarda 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin ise net bir açıklama yapılmazken, ülkenin çeşitli bölgelerinde sokağa dökülen öfkeli halk, hükümet binaları ve karakolları tahrip ediyor. Polisin silahla karşılık verdiği gösteriler çatışma halinde sürüyor. Dün Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de sokağa inen göstericiler ülke çapında kitlesel protesto çağrılarında bulunarak gösterileri hafta sonuna kadar sürdüreceklerini açıkladı.



Moise: "İstifa etmeyeceğim"



2017 yılında beş yıllık görevine başlayan Moise, istifa çağrılarına karşılık istifa etmeyeceğini, birlik ve diyalog çağrısında bulunacağını söyledi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise, "Güvenliği sağlamak için elinden geleni yapan Haiti polisinin çalışmasını övüyoruz. BM krize barışçıl bir yol çözüm bulmak için görüşmelerde bulunuyor" dedi.



Duke Üniversitesi profesörü ve Haiti uzmanı Laurent Dubois da, "Taraflar çözüme ulaşmanın bir yolunu bulamazsa ülke artan bir çıkmazla karşı karşıya kalacak. Haiti'de bir süredir görmediğimiz şeyler, çok fazla korku, çok fazla endişe var. Haiti tarihinde yeni bir aşamaya giriyoruz gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı. - PORT AU PRINCE