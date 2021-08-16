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Haiti'de yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı bin 297'ye çıktı - Son Dakika

Haiti'de yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı bin 297'ye çıktı

16.08.2021 12:00

Haiti'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybı bin 297'ye çıktı. Yaralı sayısı 5 bin 700 olarak açıklanırken çok sayıda insanın ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Haiti'nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda cumartesi günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı artıyor. Haiti Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan son açıklamada, enkaz altından yüzlerce cansız bedene ulaşılması sonucu can kaybı sayısının bin 297'ye yükseldiği kaydedildi.

5 BİNDEN FAZLA YARALI VAR

Ajans, yaralı sayısının ise 5 bin 700 olarak tespit edildiğini duyururken birçok kişinin ise hala kayıp olduğu ifade edildi. Deprem sonucu binlerce ev, okul ve ibadethane yerle bir oldu. Yaralılarla dolup taşan hastanelerin kapasitesi dolarken, tıbbi malzeme eksikliği yaşandığı öğrenildi.

Haiti'deki depremde can kaybı sayısı bin 297'ye yükseldi

YARDIM YAĞIYOR

ABD Başkanı Joe Biden ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı aracılığıyla ülkeye yardım talimatı verdiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler de kurtarma çalışmaları için destek verildiğini belirtti. Dominik Cumhuriyeti yiyecek ve tıbbi ekipman yardımı teklifinde bulunurken Küba da ülkeye 250'den fazla doktorun sevk edildiğini açıkladı.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Haiti Başbakanı Ariel Henry, felaketten sonra 1 ay süreyle olağanüstü hal ilan etmişti. Henry, deprem nedeniyle bazı kentlerin tamamen yıkıldığını ifade etmişti.

Haiti'de 2010 yılında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 300 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, büyük bir yıkım yaşanmıştı.

Haiti'de yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı bin 297'ye çıktı

Cumartesi, Deprem, Ajans, Haiti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Haiti'de yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı bin 297'ye çıktı - Son Dakika Dünya


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