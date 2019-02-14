Haiti'deki Bir Hapishanenin Bütün Mahkumları Kaçtı
1 saat önce
Haiti'nin Aquin şehrinde yer alan bir hapishanedeki 78 mahkum, hapishanenin yakınında gerçekleşen hükumet karşıtı protestoyu fırsat bilerek kaçtı.
Haiti
'nin Aquin şehrinde yer alan bir hapishanedeki 78 mahkum, hapishanenin yakınında gerçekleşen hükumet karşıtı protestoyu fırsat bilerek kaçtı.
Haiti'nin Aquin şehrinde yer alan bir hapishanedeki 78 mahkum, yakınlarda gerçekleşen hükumet karşıtı protestoyu fırsat bilerek kaçtı. Emniyet Müdürlüğü
konuyla ilgili soruşturma açtıklarını duyurdu. Soruşturmayı yürüten Ralph Stanley Brice, mahkumların duş almaları için belirlenen zaman diliminde topluca duşlara gittiğini ancak daha sonra hücrelerine dönmeyi reddettiklerini, polisin de cezaevinin dışındaki eylemlerle meşgul olmasını fırsat bilerek kaçtıklarını açıkladı.
Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'e karşı bu hafta düzenlenen protestolarda dört kişi hayatını kaybetti. - PORT AU PRINCE
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:29 Kaynak: İHA
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