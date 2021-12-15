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Haiti'deki patlamada ölü sayısı 75'e yükseldiÜç günlük ulusal yas ilan edildi - Son Dakika

Haiti'deki patlamada ölü sayısı 75'e yükseldiÜç günlük ulusal yas ilan edildi

15.12.2021 22:35

- Haiti'deki patlamada ölü sayısı 75'e yükseldi Üç günlük ulusal yas ilan edildi Haiti'de akaryakıt tankerinin patlaması sonucu can kaybı sayısı 75'e yükseldi.

- Haiti'deki patlamada ölü sayısı 75'e yükseldi

Üç günlük ulusal yas ilan edildi

CAP HAITIAN - Haiti'de akaryakıt tankerinin patlaması sonucu can kaybı sayısı 75'e yükseldi. Hükümet 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Haiti'nin Cap-Haitien kentinde dün sabaha karşı akaryakıt tankerinin patlaması faciaya yol açtı. Onlarca kişinin sızan yakıtı toplamak için devrilen tankerin çevresine toplandığı sırada patlama meydana geldi. Cap-Haitien'in Belediye Başkan Yardımcısı Patrick Almonor dün gece yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 75'e yükseldiğini ifade ederek, "Yaşananlar korkunç. Çok fazla can kaybettik" dedi. Yaralanan onlarca kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, hastanelerin kapasitesinin dolması nedeniyle sahra hastaneleri kurulacağı belirtildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunarak tedavi görenleri ziyaret eden Haiti Başbakan Ariel Henry, 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Patlamanın yaşandığı bölgede çevredeki bina ve araçlarda büyük hasar meydana geldi.

Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe edildiğini açıkladı.

Haiti'deki patlamada ölü sayısı 75'e yükseldiÜç günlük ulusal yas ilan edildi
Haiti'deki patlamada ölü sayısı 75'e yükseldiÜç günlük ulusal yas ilan edildi
Haiti'deki patlamada ölü sayısı 75'e yükseldiÜç günlük ulusal yas ilan edildi
Haiti'deki patlamada ölü sayısı 75'e yükseldiÜç günlük ulusal yas ilan edildi

Akaryakıt, Hükümet, Haiti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haiti'deki patlamada ölü sayısı 75'e yükseldiÜç günlük ulusal yas ilan edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haiti'deki patlamada ölü sayısı 75'e yükseldiÜç günlük ulusal yas ilan edildi - Son Dakika
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