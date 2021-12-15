Haiti'deki patlamada ölü sayısı 75'e yükseldiÜç günlük ulusal yas ilan edildi - Son Dakika

- Haiti'deki patlamada ölü sayısı 75'e yükseldi

Üç günlük ulusal yas ilan edildi

CAP HAITIAN - Haiti'de akaryakıt tankerinin patlaması sonucu can kaybı sayısı 75'e yükseldi. Hükümet 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Haiti'nin Cap-Haitien kentinde dün sabaha karşı akaryakıt tankerinin patlaması faciaya yol açtı. Onlarca kişinin sızan yakıtı toplamak için devrilen tankerin çevresine toplandığı sırada patlama meydana geldi. Cap-Haitien'in Belediye Başkan Yardımcısı Patrick Almonor dün gece yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 75'e yükseldiğini ifade ederek, "Yaşananlar korkunç. Çok fazla can kaybettik" dedi. Yaralanan onlarca kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, hastanelerin kapasitesinin dolması nedeniyle sahra hastaneleri kurulacağı belirtildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunarak tedavi görenleri ziyaret eden Haiti Başbakan Ariel Henry, 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Patlamanın yaşandığı bölgede çevredeki bina ve araçlarda büyük hasar meydana geldi.

Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe edildiğini açıkladı.