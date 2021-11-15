Handal'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden Ürdün'e İstanbul üzerinden aktarmalı olarak gittiği ve saat 06.55'te havalimanında gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyetten alınan bilgiye göre, Moise'nin ölümüyle sonuçlanan suikastın zanlısı olarak kırmızı bültenle aranan Samir Handal, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikast suçlamasıyla İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Haiti'deki suikastle ilgili aranan zanlı, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Son Dakika

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