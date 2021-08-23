Haiti depreminde ölenler 2207'e yükseldi - Son Dakika

Haiti Sivil Savunma Ajansı, 10 gün önceki depremde ölenlerin sayısının 2 bin 207'ye çıktığını, yaralı sayısının ise 12 bin 268 olduğunu açıkladı.

100 binin üzerinde evin yıkıldığı veya hasar aldığı depremde, 300'den fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülkenin yönetimi, uluslararası yardım çağrısında bulunmuş ve ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edilmişti.

(İHA)