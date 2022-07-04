Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'a Yönelik Suikastın Şüphelisi Samir Handal'ın İade Davası Reddedildi - Son Dakika
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Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'a Yönelik Suikastın Şüphelisi Samir Handal'ın İade Davası Reddedildi

04.07.2022 13:47

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'un öldürülmesiyle ilgili kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da gözaltına alınan ve tutuklanan Filistinli Samir Handal'ın Haiti’ye iade davası, dosyada yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle reddedildi. Mahkeme, Handal'ın tahliyesine karar verdi.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'un öldürülmesiyle ilgili kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da gözaltına alınan ve tutuklanan Filistinli Samir Handal'ın Haiti'ye iade davası, dosyada yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle reddedildi. Mahkeme, Handal'ın tahliyesine karar verdi.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'un 7 Temmuz 2021 tarihinde öldürülmesiyle ilgili İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da gözaltına alınan ve tutuklanan Filistinli Samir Handal'ın Haiti'ye iade talepli davasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi. Tutuklu sanık Samir Handal, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Handal'ın avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"İNTERPOL'ÜN MÜVEKKİL HAKKINDAKİ ARAMA KARARI CELSE ARASINDA KALDIRILDI"

Sanık avukatı Mahmut Barlas, duruşmada, "İnterpol'ün müvekkilimiz hakkındaki arama kararı celse arası kaldırılmıştı ve tutuklama kararının tek dayanağı bu aramaydı. Bu kararın dikkate alınarak Dışişleri Bakanlığı'ndan bu durumun, yani İnterpol kararının teyidi için yazı yazılmasını talep ediyoruz" dedi.

İADE DAVASI REDDEDİLDİ

Mahkeme, dosya içerisinde iadeye yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Mahkeme, Handal'ı, hakkında herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulamadan tahliye etti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'a Yönelik Suikastın Şüphelisi Samir Handal'ın İade Davası Reddedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'a Yönelik Suikastın Şüphelisi Samir Handal'ın İade Davası Reddedildi - Son Dakika
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