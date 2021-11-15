HAİTİ DEVLET BAŞKANI JOVENEL MOİSE SUİKASTI ŞÜPHELİSİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YAKALANDI - Son Dakika

Haiti, Filistin ve Ürdün pasaportları taşıdığı öğrenilen şüpheli Samir Handal, saat 06.55'te iniş yaptığı İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'nde işlemleri süren Handal'ın, yarın Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.

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