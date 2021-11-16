Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise Suikastı şüphelisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı (Ek fotoğraflarla) - Son Dakika

Haiti, Filistin ve Ürdün pasaportları taşıdığı öğrenilen şüpheli Samir Handal, saat 06.55'te iniş yaptığı İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Handal, Adalet Bakanlığı'nın 40 günlük geçici tutuklama talimatı doğrultusunda Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Handal tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.- İstanbul

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