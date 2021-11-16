HAİTİ DEVLET BAŞKANI JOVENEL MOİSE SUİKASTI ŞÜPHELİSİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YAKALANDI - 2 - Son Dakika

AK Partili Özhaseki'den dikkat çeken LGBT açıklaması: Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var

Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı

Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit