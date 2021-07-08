Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, dün evinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti, eşi Martine Moise yaralandı. Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etti.
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikast düzenlendiği iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 4 kişi öldürüldü, 2 kişi gözaltına alındı. Bölge basınında çıkan habere göre, Haiti güvenlik güçleri, Moise'yi öldüren saldırganları yakalamak amacıyla ülke geneli geniş çaplı operasyon başlattı.
Yetkililer, polisin yerlerini tespit ettiği şüphelilere yönelik operasyonunda 4 silahlı kişinin etkisiz hale getirildiğini, 2 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı. Haiti Başbakanı Claude Joseph, saldırganların yabancı paralı askerler olduğunu, İngilizce ve İspanyolca konuştuklarını belirtti. Öte yandan yapılan incelemeye göre, Devlet Başkanı Moise'ye saldırı esnasında 12 kurşunun isabet ettiği bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Dünya › Haiti Devlet Başkanı Moise'nin vahşice öldürüldüğü suikast girişiminde şüpheli olan 4 kişi etkisiz hale geldi - Son Dakika Dünya