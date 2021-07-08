Son dakika haber... Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı - Son Dakika

- Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı

PORT AU PRINCE - Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin dün uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi öldürüldü, 2 kişi gözaltına alındı.

Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin dün başkent Port Au Prince'de bulunan özel rezidansında kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlattı. Polis Genel Müdürü Leon Charles gece saatlerinde televizyonda yaptığı açıklamada, polisin yerlerini tespit ettiği şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, saldırganların "paralı asker" olduğunu belirterek 4'ünün öldürüldüğünü ve 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Polis Genel Müdürü Charles ile birlikte televizyonda açıklamalarda bulunan Haiti Başbakanı Claude Joseph, "Sakin kalmaya çağırıyorum. Her şey kontrol altında. Bu barbarca davranış cezasız kalmayacak" ifadelerini kullandı. Creole, silahlı saldırganların İngilizce ve İspanyolca konuştuğunu belirtti. Joseph ayrıca, saldırıda Devlet Başkanı Moise'nin eşi First Lady Martine Moise'nin sağlık durumunun stabil olduğunu, tedavi için Florida'ya götürüldüğünü aktardı.

Moise için cenaze töreninin bugün düzenlenmesi beklenirken, ölümünün ardından ülkede iki haftalık ulusal yas ilan edildi.

Siyasi kriz ülkeyi kaosa sürükledi

Ülkede 2016'da düzenlenen tartışmalı seçimlerin ardından başkanlık koltuğunu geçici olarak devralan Moise, görevine resmen Şubat 2017'de başlamıştı. Moise, devlet başkanlığı görevine resmen 2017'de başladığı için 5 yıl olan görev süresinin Şubat 2022'de sona ereceğini savunurken, muhalefet ise görev süresinin 7 Şubat 2021'de dolduğunu öne sürüyordu. Ülkedeki siyasi kriz sırasında ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ının günlük geliri 2 doların altına düştü. 11 milyon nüfuslu Haiti'de yaklaşık 5 yıldır devam eden siyasi kriz, artan güvenlik sorunu, korona virüs salgını ve ekonomik kriz, ülkedeki kaosu giderek derinleştirdi ve Moise yönetimi uzun süredir eleştiri oklarının hedefindeydi. Yolsuzluk, artan enflasyon, temel ihtiyaç maddelerinin azlığı ve akaryakıt sıkıntısına tepki gösteren halk, düzenlediği hükümet karşıtı protestolarda Moise'nin istifasını talep ediyordu.

Vakaların arttığı Haiti'de tek doz aşı yapılmadı

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Haiti, aşılama programına başlamayan sayılı ülkelerden biri. Ülke, 55 milyon dozluk Pfizer/BioNTech aşıları beklerken, ilk teslimatını ne zaman alacağı henüz belli bile değil. UNICEF ve Sağlık Bakanlığı başlangıçta Mayıs ayına kadar Haiti nüfusunun yüzde 20'sini ya da sağlık çalışanları ve öğretmenler de dahil olmak üzere savunmasız insanların yaklaşık 2.5 milyonunu aşılamayı hedeflemişti. Ancak ülke COVAX tarafından sağlana ilk AstraZeneca sevkiyatını reddedince aşılamaya başlayamadı. Ülkede şu ana kadar açıklanan verilere göre 19 bin 107 korona virüs vakası tespit edilirken, 462 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak uzmanlar, ülkedeki test kiti yetersizliği nedeniyle vakaların çok daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Neler oldu?

Haiti'nin 42. Devlet Başkanı 53 yaşındaki Jovenel Moise, önceki gün yerel saatle 01.00 sıralarında kimliği belirsiz bir grup silahlı kişinin özel rezidansına girerek gerçekleştirdiği suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Haiti Başbakanı Claude Joseph, Moise'nin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini açıklamıştı.