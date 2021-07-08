Üye Girişi
Son dakika haber... Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber... Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı

08.07.2021 10:42

Son dakika haberleri... - Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin dün uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi öldürüldü, 2 kişi gözaltına alındı.

- Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı

PORT AU PRINCE - Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin dün uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi öldürüldü, 2 kişi gözaltına alındı.

Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin dün başkent Port Au Prince'de bulunan özel rezidansında kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlattı. Polis Genel Müdürü Leon Charles gece saatlerinde televizyonda yaptığı açıklamada, polisin yerlerini tespit ettiği şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, saldırganların "paralı asker" olduğunu belirterek 4'ünün öldürüldüğünü ve 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Polis Genel Müdürü Charles ile birlikte televizyonda açıklamalarda bulunan Haiti Başbakanı Claude Joseph, "Sakin kalmaya çağırıyorum. Her şey kontrol altında. Bu barbarca davranış cezasız kalmayacak" ifadelerini kullandı. Creole, silahlı saldırganların İngilizce ve İspanyolca konuştuğunu belirtti. Joseph ayrıca, saldırıda Devlet Başkanı Moise'nin eşi First Lady Martine Moise'nin sağlık durumunun stabil olduğunu, tedavi için Florida'ya götürüldüğünü aktardı.

Moise için cenaze töreninin bugün düzenlenmesi beklenirken, ölümünün ardından ülkede iki haftalık ulusal yas ilan edildi.

Siyasi kriz ülkeyi kaosa sürükledi

Ülkede 2016'da düzenlenen tartışmalı seçimlerin ardından başkanlık koltuğunu geçici olarak devralan Moise, görevine resmen Şubat 2017'de başlamıştı. Moise, devlet başkanlığı görevine resmen 2017'de başladığı için 5 yıl olan görev süresinin Şubat 2022'de sona ereceğini savunurken, muhalefet ise görev süresinin 7 Şubat 2021'de dolduğunu öne sürüyordu. Ülkedeki siyasi kriz sırasında ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ının günlük geliri 2 doların altına düştü. 11 milyon nüfuslu Haiti'de yaklaşık 5 yıldır devam eden siyasi kriz, artan güvenlik sorunu, korona virüs salgını ve ekonomik kriz, ülkedeki kaosu giderek derinleştirdi ve Moise yönetimi uzun süredir eleştiri oklarının hedefindeydi. Yolsuzluk, artan enflasyon, temel ihtiyaç maddelerinin azlığı ve akaryakıt sıkıntısına tepki gösteren halk, düzenlediği hükümet karşıtı protestolarda Moise'nin istifasını talep ediyordu.

Vakaların arttığı Haiti'de tek doz aşı yapılmadı

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Haiti, aşılama programına başlamayan sayılı ülkelerden biri. Ülke, 55 milyon dozluk Pfizer/BioNTech aşıları beklerken, ilk teslimatını ne zaman alacağı henüz belli bile değil. UNICEF ve Sağlık Bakanlığı başlangıçta Mayıs ayına kadar Haiti nüfusunun yüzde 20'sini ya da sağlık çalışanları ve öğretmenler de dahil olmak üzere savunmasız insanların yaklaşık 2.5 milyonunu aşılamayı hedeflemişti. Ancak ülke COVAX tarafından sağlana ilk AstraZeneca sevkiyatını reddedince aşılamaya başlayamadı. Ülkede şu ana kadar açıklanan verilere göre 19 bin 107 korona virüs vakası tespit edilirken, 462 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak uzmanlar, ülkedeki test kiti yetersizliği nedeniyle vakaların çok daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Neler oldu?

Haiti'nin 42. Devlet Başkanı 53 yaşındaki Jovenel Moise, önceki gün yerel saatle 01.00 sıralarında kimliği belirsiz bir grup silahlı kişinin özel rezidansına girerek gerçekleştirdiği suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Haiti Başbakanı Claude Joseph, Moise'nin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini açıklamıştı.

Son dakika haber... Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı
Son dakika haber... Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı
Son dakika haber... Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı
Son dakika haber... Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı
Son dakika haber... Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı
Son dakika haber... Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı
Son dakika haber... Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı
Son dakika haber... Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı

Güvenlik güçleri, Port Au Prince, Suikast, Haiti, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tokyo Olimpiyatları'na delta varyantı nedeniyle seyircisi alınmayacak 16:42 Tokyo Olimpiyatları'na delta varyantı nedeniyle seyircisi alınmayacak Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi 16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı 15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
Şenol Güneş'ten, Taylan Antalyalı çıkışı: Sakat değilsen niye ameliyat oldun? 15:36 Şenol Güneş'ten, Taylan Antalyalı çıkışı: Sakat değilsen niye ameliyat oldun? WhatsApp kullanıcılarını uyardı! Bu kod size geliyorsa hesabınız çalınıyor olabilir 15:22 WhatsApp kullanıcılarını uyardı! Bu kod size geliyorsa hesabınız çalınıyor olabilir Korona bitmeden yeni kabus başladı! İstanbul'da sivrisinek sokan çocuklarda yaralar oluştu 14:44 Korona bitmeden yeni kabus başladı! İstanbul'da sivrisinek sokan çocuklarda yaralar oluştu
13:59 "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu 13:25 Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu

Son Dakika Haberleri
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:38 Cenaze görüntüleri yürek parçaladı! Cinnet geçiren anneannenin kıydığı 3 cana böyle veda ettiler
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
15:45 Serenay Sarıkaya, peş peşe paylaştığı mavi bikinili pozlarıyla büyüledi
15:35 Şenol Güneş'ten, Taylan Antalyalı çıkışı: Sakat değilsen niye ameliyat oldun?
15:24 Boğulma tehlikesi geçirirken ne yapmak gerekir? Yüzme antrenörü hayat kurtaran eğitimin önemine dikkat çekti
15:23 Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi
15:22 WhatsApp kullanıcılarını uyardı! Bu kod size geliyorsa hesabınız çalınıyor olabilir
Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi         
16:52
Cenaze görüntüleri yürek parçaladı! Cinnet geçiren anneannenin kıydığı 3 cana böyle veda ettiler Cenaze görüntüleri yürek parçaladı! Cinnet geçiren anneannenin kıydığı 3 cana böyle veda ettiler         
16:39
İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi         
16:01
Serenay Sarıkaya, peş peşe paylaştığı mavi bikinili pozlarıyla büyüledi Serenay Sarıkaya, peş peşe paylaştığı mavi bikinili pozlarıyla büyüledi         
15:45
Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi         
15:24
Şenol Güneş ve Tümer Metin gerildi! Hoca ile öğrencinin tartışması toplantı gündemine oturdu Şenol Güneş ve Tümer Metin gerildi! Hoca ile öğrencinin tartışması toplantı gündemine oturdu         
15:01
BBP'li yöneticiye ters kelepçe takan 2 polis görevden uzaklaştırıldı BBP'li yöneticiye ters kelepçe takan 2 polis görevden uzaklaştırıldı         
14:35
Sinovac araştırmasını yürüten bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar korona nedeniyle yaşamını yitirdi Sinovac araştırmasını yürüten bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar korona nedeniyle yaşamını yitirdi         
13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun "İktidara gelince 13 uçağı satacağım" çıkışına yanıt: Dünyayı tarifeli uçakla gezersin         
13:19
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
MasterChef Türkiye jürileri, yemeğinden kıl çıkan yarışmacının gözünün yaşına bakmadı MasterChef Türkiye jürileri, yemeğinden kıl çıkan yarışmacının gözünün yaşına bakmadı         
11:48
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek         
09:59
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Şahan Gökbakar, Marmaris'ten aldığı yeni evin her yerine Şahan Gökbakar, Marmaris'ten aldığı yeni evin her yerine "Özel mülktür" tabelası astı         
09:15
Resmen vahşet! 8 aylık hamile kadına zorla doğum yaptırıp, bebeği çaldılar Resmen vahşet! 8 aylık hamile kadına zorla doğum yaptırıp, bebeği çaldılar         
23:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 16:56:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement